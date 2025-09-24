OpenAI вложится в создание 5 дата-центров для развития ИИ

Ещё летом многомиллиардный проект Stargate рисковал стать мемом мирового масштаба: $500 млрд инвестиций на бумаге — и ни одного построенного объекта. Однако осенью бигтех-альянс из OpenAI, Oracle и SoftBank наконец пообещал построить пять дата-центров. Их общая мощность приближается к цели в 10 ГВт, а объём инвестиций — к тем самым $500 млрд.

От громкого анонса — к кризису доверия

Stargate презентовали как проект, который проложит путь в будущее для всей американской ИИ-отрасли. План был масштабный: $500 млрд инвестиций, 10 ГВт мощности и десятки новых дата-центров по всей стране. Первая сотня миллиардов — за OpenAI и SoftBank.

Но уже летом эти же обещания стали поводом для скепсиса. За полгода компании не представили ни одного обещанного объекта, а структура партнёрства так и не сформировалась. Журналисты писали о разногласиях внутри команды, источники говорили о спорах вокруг площадок и масштабов строительства. Stargate начал ассоциироваться не с технологическим прорывом, а с громким и пустым обещанием.

Новый этап — сразу пять площадок

Переломным моментом для Stargate стало объявление о строительстве пяти новых объектов. В качестве площадок выбрали территории в Техасе, Нью-Мексико, Огайо и на Среднем Западе. Дата-центры обеспечат свыше 5,5 ГВт мощности и предоставят более 25 тыс. рабочих мест для местных.

Совокупная мощность проекта с учётом флагманского центра в Абилине и партнёрства с CoreWeave достигла почти 7 ГВт. По инвестициям Stargate уже вышел на уровень $400 млрд, что позволяет говорить о реальном выполнении графика и приближении к заявленной цели в $500 млрд к концу 2025 года.

Главный экспонат — центр в Абилине

Ведущим центром проекта стал штаб в Абилине, штат Техас. Именно здесь в июне появились первые стойки NVIDIA GB200, которые обеспечивают вычислительные мощности для обучения новых моделей OpenAI. Уже сейчас на площадке выполняются рабочие нагрузки.

Рядом с центром планируется расширение ещё на 600 МВт. Абилин становится символом Stargate — не только как географическая точка, но и как образец интеграции передового «железа», облачной инфраструктуры Oracle и масштабных амбиций OpenAI.

Энергетическая инфраструктура — от SoftBank

SoftBank сосредоточился на строительстве двух объектов: в Лордстауне (Огайо) и в округе Милам (Техас). За полтора года их мощность может быть масштабирована до 1,5 ГВт.

В проект включена SB Energy — энергетическая «дочка» SoftBank, отвечающая за быстроразворачиваемую инфраструктуру для ЦОДов. Такой подход снижает зависимость от традиционной генерации и позволяет ускорить ввод объектов в эксплуатацию, что критично для темпов развития Stargate.

Работают на опережение

Сэм Альтман отметил, что «ИИ может выполнить свои обещания только в том случае, если будет создана вычислительная база». По его словам, Stargate уже сейчас развивается быстрее графика и формирует основу для будущих технологических прорывов.

Клей Магуирк из Oracle подчеркнул, что инфраструктура OCI позволяет OpenAI масштабироваться «с беспрецедентной скоростью». Масаёси Сон из SoftBank добавил, что Stargate станет основой новой эры ИИ, а SoftBank обеспечит технологическое и энергетическое ядро проекта.





Фото: panumas nikomkai / Getty Images