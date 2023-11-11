Профессиональные курсы стали наиболее востребованной нишей интернет-образования

Среднемесячный оборот компаний в сфере интернет-образования вырос за 2023 год на 29% в сравнении с прошлым годом. Совокупный оборот рынка онлайн-школ к ноябрю текущего года уже превысил показатели всего 2022 года на 30 млрд рублей, а к концу декабря разница вырастет еще больше. На сегодня сетевые образовательные центры вместе заработали за 10 месяцев 125 млрд рублей, а показатели октября (15,6 млрд рублей) превышают аналогичные за прошлый год на 71%.

Этими данными поделились с RB.RU представители банка для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформы для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов GetCourse. Именно они провели исследование рынка онлайн-образования в 2023 году (поскольку у банка среди клиентов — 10 тыс. компаний этого профиля, а платформа объединяет более 17 тыс. онлайн-школ) и выяснили также, что:

С 2021 года прирост новых компаний в сегменте «Образование» (конкретно ОКВЭД 85.41 —- Образование дополнительное детей и взрослых) составил 39% (данные ЕГРЮЛ),

К концу октября 2022 года общий оборот школ на GetCourse с января составлял 76 млрд рублей, а в 2023 году — 125 млрд рублей (то есть вырос на 49 млрд рублей), и из них только в октябре — 15,6 млрд рублей,

В 2022 году среднемесячный оборот компаний составлял 200 тыс. рублей, в 2023 году — 258,28 тыс. рублей (то есть вырос на 29%),

При этом предприниматели отметили тренд на «угасание сезонности»: участники рынка радуются тому, что после ощутимого спада в постковидные 2021-2022 гг. спрос на обучение вновь сохраняется круглый год,

Среди лидеров по наращиванию оборотов оказались edtech-предприниматели Урала (+28,55%), Южного федерального округа (+25,40%) и Северо-Западного федерального округа (+23%),

Из проанализированных 12 ключевых образовательных ниш, представленных на GetCourse, лидером стала ниша «Профессия» (маникюр, массаж, бухучёт, программирование, дизайн, SMM, коучинг и др.): ее оборот в октябре превысил 2,5 млрд рублей, что на 69% больше, чем за аналогичный период 2022 года,

Обороты в других популярных нишах — «Здоровье» (включая самолечение, фейсбилдинг, остеопатию, массаж, нутрициологию и др.), «Психология» (в том числе в контексте предпринимательства) и «Заработок» (в том числе в сети и на маркетплейсах) — превысили 1,3 млрд рублей в октябре.

Также в первой десятке популярных ниш оказались «Эзотерика» (904 млн рублей), «Финансовая грамотность» (739 млн рублей), «Хобби» (625 млн рублей), «Фитнес» (412 млн рублей), «Отношения» (244 млн рублей), «Астрология» (195 млн рублей), «Рисование» (135 млн рублей) и «Языки» (131 млн рублей).

Ниша «Профессия» содержит курсы по тем направлениям, которые дают учащимся возможность получить необходимые для профессиональной деятельности навыки, которые позволят работать в найме или фрилансером. Наиболее востребованными направлениями в этой нише стали проекты в сфере коучинга.

Примечатльно, что максимальную динамику среди всех ниш показала близкая по теме к лидеру профобразования — коучингу — ниша «Психология»: выручка в ней за 10 месяцев текущего года более чем на 100% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

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