Сумма прибыли банков может составить ₽4 трлн к концу 2025-го

Российские банки подходят к концу 2025 года с рекордными показателями прибыли, но под давлением снижения рентабельности и роста рисков. Согласно обзору рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР), чистая прибыль банковского сектора может превысить ₽4 трлн против ₽3,8 трлн годом ранее. Однако банковская система сталкивается с удорожанием рисков и снижением рентабельности капитала — ниже 20% впервые за несколько лет.

Кредитование бизнеса опережает розницу

Главный драйвер прибыли в 2025 году — корпоративное кредитование. По данным Национальных кредитных рейтингов, объём кредитов юридическим лицам и ИП вырастет на 10–12%, в то время как в рознице — не более 5%.

Среди лидеров роста — автокредиты (+10–15%) и ипотека (+5–7%). Сегмент малого и среднего бизнеса прибавил 8,5% за первое полугодие, оставаясь одним из ключевых источников прибыли.

Розничное кредитование замедляется из-за высоких ставок и макропруденциальных ограничений, установленных Банком России. Но снижение ключевой ставки, ожидаемое к концу года, может оживить спрос в ипотеке и автокредитах, говорится в обзоре рейтингового агентства.

Рынок оживает, но эффект может оказаться краткосрочным

Руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников отмечает, что снижение ставок действительно ведёт к оживлению кредитных рынков, однако этот эффект может быть временным.

«В автокредитовании большую роль играет динамика базового рынка — продажи автомобилей. Текущее оживление вполне может оказаться разовым всплеском в ожидании очередного повышения утильсбора, после чего рынок снова уйдет в стагнацию», — подчеркнул руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

По его словам, в потребительском кредитовании решающую роль продолжают играть ограничения на выдачи, введенные Банком России, а макропруденциальные лимиты по-прежнему сдерживают выдачи беззалоговых займов.

Автокредиты и ипотека снова в фокусе

По прогнозу НКР, в 2025 году будет выдано ₽3,3–3,7 трлн новых ипотек против ₽4,8 трлн годом ранее. Объём портфеля при этом вырастет на 5–7%. В июле 2025-го выдачи прибавили 15% к июню 2025-го, и до конца года ожидается стабилизация объёмов на уровне ₽400–450 млрд в месяц.

Автокредитование демонстрирует более устойчивую динамику: сектор прибавит 10–15% по итогам года. Поддержку обеспечивают льготные программы и маркетинговая активность автопроизводителей. При этом вторичный рынок автомобилей становится всё более значимым источником роста, отмечает руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

Банки зарабатывают рекордно, но эффективность снижается

Согласно прогнозу НКР, по итогам 2025 года банковская маржа сохранится на уровне 4,3–4,5%, почти как в прошлом году. При этом стоимость риска останется повышенной: 0,8–1% в корпоративном сегменте и 2,7–3% в рознице. Просрочка по потребкредитам уже достигла 4,7% и может превысить 5% к осени 2025-го.

Директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Т-Банка, партнёр-эксперт «Яков и Партнёры» Илья Иванинский считает, что прогноз в ₽4 трлн прибыли выглядит слишком оптимистичным.

«Прошлый год отрасль завершила с показателем в 3,8 трлн ₽. Помимо мнения участников рынка, в пользу этой позиции — показатели прибыли. Например, прибыль СБЕРа исторически составляет около половины рынка. За 9 месяцев 2025 года его прибыль составила 1,3 трлн ₽. По прогнозу Банка России, совокупная прибыль банковского сектора составит 3-3,5 трлн ₽», — отметил директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Т-Банка Илья Иванинский.

Рентабельность капитала опускается ниже 20%

Илья Иванинский подчеркнул, что рентабельность капитала остаётся главным показателем эффективности банка, и её снижение становится тревожным сигналом. По его словам, банки с развитым транзакционным бизнесом, как Сбер, Т-Банк и Альфа-Банк, сохраняют лучшие показатели доходности благодаря большому объёму бесплатных остатков на счетах.

«Важно отметить, что в текущих условиях высокой ключевой ставки, наличие сильного корпоративного портфеля стало важным драйвером увеличения доходов банков. Как справедливо отмечают авторы прогноза [НКР — прим.ред.], беззалоговое розничное кредитование сейчас в лучшем случае стагнирует, а в худшем сжимается», — добавил директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

Контекст

Национальные кредитные рейтинги прогнозируют, что банковский сектор завершит 2025 год с прибылью свыше ₽4 трлн, а ключевая ставка к концу года может снизиться до 14–15%. Аналитики агентства связывают ожидаемый результат с ростом корпоративного кредитования и оживлением ипотеки и автокредитов.

Однако другие эксперты расходятся в оценках реалистичности этих цифр и называют прогноз в ₽4 трлн чрезмерно оптимистичным. Совокупная прибыль сектора, скорее всего, останется в диапазоне ₽3–3,5 трлн, а снижение рентабельности капитала ниже 20% станет системным вызовом для отрасли.

Фото: fotosr / Getty Images