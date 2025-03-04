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В работе ПСБ произошел сбой 4 марта

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Клиенты «Промсвязьбанка» пожаловались на сбой в работе кредитной организации, свидетельствует информация Downdetector.su. За последний час число сообщений о неполадках превысило 800, за последние сутки — 1,1 тыс.

В работе ПСБ произошел сбой 4 марта
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Жалобы начали поступать примерно в 9:30 мск. Клиенты кредитной организации заявили о проблемах с онлайн-банком, приложением и сайтом. «Не работает онлайн-банк. Не могу пополнить счет на мобильную связь, пишет, что проблемы с сервером», — написал один из пользователей.

Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс

Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 11:00 мск. К этому времени о проблемах в работе ПСБ сообщили 388 клиентов банка. Репорты поступали из Ростовской области, Нижегородской области, Ярославской области, Москвы, Московской области и Орловской области.

Что стало причиной сбоя, неизвестно. Русбейс направил запрос в пресс-службу «Промсвязьбанка».

Фото на обложке: Stanislau Palaukou / Shutterstock / FOTODOM

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