В работе ПСБ произошел сбой 4 марта

Клиенты «Промсвязьбанка» пожаловались на сбой в работе кредитной организации, свидетельствует информация Downdetector.su. За последний час число сообщений о неполадках превысило 800, за последние сутки — 1,1 тыс.

Жалобы начали поступать примерно в 9:30 мск. Клиенты кредитной организации заявили о проблемах с онлайн-банком, приложением и сайтом. «Не работает онлайн-банк. Не могу пополнить счет на мобильную связь, пишет, что проблемы с сервером», — написал один из пользователей.





Скриншот с Downdetector.su, фото: Русбейс





Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 11:00 мск. К этому времени о проблемах в работе ПСБ сообщили 388 клиентов банка. Репорты поступали из Ростовской области, Нижегородской области, Ярославской области, Москвы, Московской области и Орловской области.

Что стало причиной сбоя, неизвестно. Русбейс направил запрос в пресс-службу «Промсвязьбанка».

Фото на обложке: Stanislau Palaukou / Shutterstock / FOTODOM