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Путин поручил разработать программу поддержки молодёжного предпринимательства

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу поддержки молодёжного предпринимательства. Соответствующее заявление Путин сделал в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин поручил разработать программу поддержки молодёжного предпринимательства

По словам главы государства, подобные меры необходимы для снижения безработицы.

Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости, включая меры содействия молодёжному предпринимательству.

Также Путин поручил правительству усилить меры содействия занятости в регионах с высоким уровнем безработицы. При этом президент подчеркнул необходимость адресной поддержки с учётом специфики каждого региона.

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Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.

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