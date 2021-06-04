Президент России Владимир Путин поручил разработать программу поддержки молодёжного предпринимательства. Соответствующее заявление Путин сделал в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы государства, подобные меры необходимы для снижения безработицы.

Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодёжной занятости, включая меры содействия молодёжному предпринимательству.

Также Путин поручил правительству усилить меры содействия занятости в регионах с высоким уровнем безработицы. При этом президент подчеркнул необходимость адресной поддержки с учётом специфики каждого региона.

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