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Путин пообещал платную вакцинацию для иностранных бизнесменов

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Глава России Владимир Путин заявил, что мировая экономика пока восстанавливается неравномерно, в том числе из-за проблем с вакцинацией. По мнению главы государства, Россия должна сделать всё, чтобы ускорить этот процесс. Путин поручил регионам и бизнесу проработать вопрос вакцинации для приезжающих в нашу страну в рамках трудовой миграции, а также предусмотреть возможность платной вакцинации для бизнесменов и руководителей иностранных компаний, приезжающих в Россию.

Путин пообещал платную вакцинацию для иностранных бизнесменов

По словам Путина, сейчас восстановление мировой экономики происходит неравномерно. Дисбаланс наблюдается как внутри отдельных стран, так и между государствами, отметил глава государства.

«Пока не будет доступа повсеместного к вакцинам, опасность пандемии не снимем», — заявил президент.

По его словам, до сих пор сотни миллионв людей не имеют доступа к вакцинам, и помощь таким странам пока ничтожна.

«Тут действует принцип как в поговорке - своя рубашка ближе к телу. Так получается и в борьбе с коронавирусом в глобальном масштабе. Абсурдно действует политически мотивированные запреты. Это выглядит, как нежелание защищать своих граждан», — добавил Путин.

Он отметил, что пока не будет обеспечен широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, её новых вспышек никуда не уйдёт.

Россия рада, что именно она принимает первое с начала пандемии коронавируса крупное мероприятие с участием бизнеса, заявил президент.

«Хочу особо подчеркнуть, что не только создали уникальные технологии, и наладили выпуск в России, но и помогает зарубежным партнёрам делать это на своих площадках», — добавил лидер государства.

Путин попросил регионы и бизнес отработать вопрос вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции.

«Кроме того, есть такая практика, когда бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают к нам. Для них нужно рассмотреть условия для платной вакцинации в нашей стране», — сказал Путин.

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Фото: Evgenyi/Depositphotos

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