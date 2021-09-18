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Разработчик препаратов от рака Pyxis Oncology запланировал IPO на $100 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Биотехнологическая компания Pyxis Oncology, которая разрабатывает препараты для лечения солидных и гематологических опухолей антителами, подала в SEC заявление о привлечении до $100 млн в рамках первичного публичного размещения акций (IPO).

Разработчик препаратов от рака Pyxis Oncology запланировал IPO на $100 млн

Компания планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером PYXO, сообщает Seeking Alpha. Ведущими координаторами IPO являются BofA Securities, Jefferies, Credit Suisse и William Blair. Условия ценообразования не разглашаются.

Pyxis была основана в 2018 году в Кембридже (США). Компания разрабатывает препараты для трудноизлечимых видов рака. Компания планирует подать заявку на программу исследования новых лекарств (IND) в 2022 году.

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Фото: Unsplash

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