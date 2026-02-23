Работодатели готовят всё меньше подарков к 23 Февраля и 8 Марта: вместо этого 40% компаний проведут корпоративы
В основном организации дарят подарки линейным сотрудникам
Работодатели стали реже поощрять сотрудников денежными выплатами и подарками к гендерным праздникам, сообщает SuperJob. В 2026-м число компаний, которые выплатят премии к 23 Февраля, сократилось на 4% год к году. При этом корпоративы сохраняют популярность — их проведёт почти половина работодателей.
На 23 Февраля будет меньше премий, больше формата «два в одном»
В 2026 году денежные выплаты к 23 Февраля намерены произвести 9% работодателей — показатель снизился на 4 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Подарки сотрудникам обеспечат 48% компаний, что на 6 п.п. меньше, чем год назад.
Корпоративы к 23 Февраля и 8 Марта — совместные или отдельные — проведут 40% организаций. Формат объединенного праздника для двух дат становится всё более распространенной практикой, отмечают аналитики платформы.
8 Марта выплаты премий остаются стабильными — но подарков всё меньше
К Международному женскому дню денежные премии намерены выдать 17% работодателей. Параметр не изменился с 2025 года. При этом доля компаний, закупающих подарки, снизилась на 10 п.п. и составила 49%.
Праздничные мероприятия к 8 Марта — как отдельные, так и объединенные с 23 Февраля — намерены провести 41% организаций.
В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде платят больше всего премий на 23 Февраля
Наиболее активно выплачивать премии к 23 Февраля планируют компании Екатеринбурга и Нижнего Новгорода — по 10% работодателей. В Новосибирске этот показатель немного ниже — 9%. Подарочные наборы к празднику чаще всего готовят компании Новосибирска (51%) и Казани (49%).
На 8 Марта больше всего премий выплатят в Казани и Новосибирске — по 17% компаний. Немного меньшая доля — по 16% — компаний выдаст денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
В Москве большинство работодателей — 53% — готовят подарки. Примерно такая же статистика в Новосибирске и Нижнем Новгороде.
Рядовым сотрудникам — больше всего подарков
На оба праздника самую большую долю подарков получат линейные сотрудники. Для них готовят подарки 82% компаний к 23 Февраля и 93% — к 8 Марта. Меньше всего подарков получат представители организаций, которые контролируют деятельность компаний.
Опрос показывает, что компании сокращают прямые материальные поощрения, но сохраняют формат коллективных мероприятий, совмещая оба праздника в рамках одного события.
