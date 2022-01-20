Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В «Райффайзенбанке» спрогнозировали исчезновение пластиковых карт в ближайшие годы

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Аналитики «Райффайзенбанка» спрогнозировали практически полный выход из оборота пластиковых банковских карт в ближайшие несколько лет.

В «Райффайзенбанке» спрогнозировали исчезновение пластиковых карт в ближайшие годы

Уже в 2022 году виртуальные банковские карты догонят по количеству пластиковые, а спустя несколько лет физическими платежными носителями станут пользоваться лишь 15% банковских клиентов как «красивыми аксессуарами». Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

Эксперт также спрогнозировал переход ипотечных сделок в онлайн. Пока этому мешает необходимость идентификации при открытии счета и усиление квалифицированной электронной подписи.

Спрос на виртуальные банковские карты, выпуск которых на 70% дешевле, чем пластиковых, вырос в пандемию коронавируса.

Выводы Спивакова подтвердила и председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. По ее словам, пластик в физической форме максимально быстро теряет свою необходимость, вся эмуляция происходит в телефоне, даже выпуск карты сейчас возможен виртуально, без выпуска физического пластика.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10 главных трендов UI-дизайна в 2022 году
  2. 2 Во что вкладываться в Европе в 2022 году?
  3. 3 PR рекламного агентства: как попасть в «зону видимости» клиента в 2022 году
  4. 4 «Жидкие» команды и «облака» талантов. Как бизнес по-новому может работать с фрилансерами
  5. 5 Геймеры против криэйторов. Как развивалась индустрия мобильных приложений в 2021 году
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

20 января 2022

Coding Battle

20 января 2022

Codenrock New Year ML Battle

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ