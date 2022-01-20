В «Райффайзенбанке» спрогнозировали исчезновение пластиковых карт в ближайшие годы

Аналитики «Райффайзенбанка» спрогнозировали практически полный выход из оборота пластиковых банковских карт в ближайшие несколько лет.

Уже в 2022 году виртуальные банковские карты догонят по количеству пластиковые, а спустя несколько лет физическими платежными носителями станут пользоваться лишь 15% банковских клиентов как «красивыми аксессуарами». Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

Эксперт также спрогнозировал переход ипотечных сделок в онлайн. Пока этому мешает необходимость идентификации при открытии счета и усиление квалифицированной электронной подписи.

Спрос на виртуальные банковские карты, выпуск которых на 70% дешевле, чем пластиковых, вырос в пандемию коронавируса.

Выводы Спивакова подтвердила и председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. По ее словам, пластик в физической форме максимально быстро теряет свою необходимость, вся эмуляция происходит в телефоне, даже выпуск карты сейчас возможен виртуально, без выпуска физического пластика.

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Фото на обложке: Unsplash