Топ-менеджеры РАО получили долю в крупнейшем агрегаторе прав на музыку

Топ-менеджеры Российского авторского общества (РАО) — гендиректор Александр Сухотин и исполнительный директор Алексей Карелов — получили 40% в бизнесе «Национального цифрового агрегатора» (НЦА). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

НЦА — это один из крупнейших в России посредников между музыкальными лейблами и стриминговыми сервисами.

Гендиректор РАО Сухотин и исполнительный директор общества Карелов стали совладельцами ООО «НЦА». С 20 марта они владеют по 20% компании, продавцом выступила британская Prime Time AV Lab Ltd, у которой осталось 30%. Еще 30% владеет зарегистрированная на Сейшельских Островах «Веонплюс Инвестмент Инк.».

НЦА занимается размещением музыки на стриминговых платформах. По данным сайта компании, она сотрудничает с Apple Music, iTunes Store, Google Play, «Яндекс.Музыкой», Spotify, YouTube, Amazon и крупнейшими российскими сотовыми операторами, а со стороны музыкальных лейблов — с «Первым музыкальным издательством» (ПМИ), Velvet Music, «Союз Мьюзик», «Студией Союз» и другими.

Собеседники издания затруднились оценить бизнес НЦА, но указали, что стоимость доли в 40% может быть значительной, так как это одна из крупнейших компаний в сегменте. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка НЦА в 2019 году составила 448,46 млн рублей, чистая прибыль — 13,3 млн рублей.

Фото: Unsplash