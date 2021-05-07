«Это возможное начало кредитного бума»: банки за месяц выдали кредитов на рекордные 1,3 трлн рублей

Объем розничного кредитования в расчете за месяц достиг рекордного максимума. За апрель 2021 года банки выдали кредиты на сумму 1,3 трлн рублей. Почти половину этой суммы – наличными, следует из доклада аналитического агентства Frank RG.

Наибольшую долю в объеме выданных кредитов в апреле заняли кредиты наличными (47,3%) и ипотека (43,3%). На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,5% и 1,9% общего объема выданных кредитов, сообщили в Frank RG. При этом объемы автокредитования и кредитов наличными находятся на исторических максимумах второй месяц подряд.

«Мы оцениваем ситуацию на рынке розничного кредитования как возможное начало кредитного бума на фоне нового цикла роста ключевой ставки ЦБ, замедления роста экономики и падения доходов населения», подчеркнули в аналитическом агентстве.

Источник фото: mailchi.mp

Валовый объем выданных кредитов за Q1 2021 составляет 4,2 трлн рублей, что на 47% больше, чем в прошлом году и на 51% выше результатов 2019 года, добавили в Frank RG.

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