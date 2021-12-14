Microsoft начала продавать в России компьютерные мыши из переработанного пластика

Microsoft начала продавать в России беспроводные компьютерные мыши, изготовленные из переработанного пластика. Сырье для производства устройств собирали в океане. Переход на такие мыши – один из первых шагов компании в переходе на нулевой уровень отходов, которого она намерена достичь к 2030 году.

О поступлении в продажу компьютерных мышей из переработанного пластика Microsoft сообщила в своем блоге.

Мышь Bluetooth Mouse Ocean Plastic весит 84 грамма вместе с батарейками типа АА, имеет стандартные 4 кнопки: включения, левая, правая и колесо. Беспроводная связь работает на частоте 2,4 ГГц, сигнал действует в пределах 10 метров на открытом пространстве и 5 метров в помещении.

Новые мыши Microsoft на 20% изготовлены из переработанного пластика, который был собран в океане. Гранулы переработанного пластика из океана в процессе производства смешивают с пластиком для изготовления корпуса мыши. Во многих странах Microsoft предлагает сдавать мыши на утилизацию после истечения срока службы, но о запуске этой опции в России компания не уточнила.

Microsoft установила рекомендованную цену на Bluetooth Mouse Ocean Plastic в размере 2100 рублей. Мыши уже появились в каталогах популярных в России магазинов техники. Ритейлеры продают мышь за 2400 рублей.

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