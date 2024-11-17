Рыбопромышленники прогнозируют стабильные цены на красную икру перед Новым годом

Резкий рост цен на красную икру в России в преддверии Нового года маловероятен, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его мнению, повышение цен может вызвать серьезное снижение спроса.

В беседе с ТАСС глава ассоциации рыбопромышленников объяснил, что цены на красную икру имеют сезонность, связанную с периодом добычи лососевых рыб. А праздничный спрос оказывает минимальное влияние на отпускные цены.

«Рост цен в оптовом и розничном сегментах к Новому году может быть обусловлен только ажиотажным спросом. Однако с учетом текущей инфляции и реально располагаемых доходов населения сомневаюсь, что он будет», — сказал Зверев.

Как подчеркнул представитель отрасли, «ретейлеры и оптовики понимают», что рост цен может обвалить продажи продукции.

Зверев отрицает риск дефицита красной икры в России перед Новым годом: по оценкам ВАРПЭ, в 2024 году будет произведено около 11–12 тыс. тонн икры, что соответствует среднегодовому потреблению продукта в стране.

При этом глава ВАРПЭ предостерег россиян от покупки фальсификата или подделки от мошенников, которые могут воспользоваться информационной повесткой вокруг цен на красную икру.