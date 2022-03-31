На Wildberries начали дешеветь товары после укрепления рубля

Wildberries заметил значительное падение цен на многие товары на своей площадке. После укрепления рубля подешевела компьютерная и бытовая техника, детское питание, средства для женской личной гигиены и другое.
О снижении цен RB рассказали в пресс-службе Wildberries.
Продавцы сбавили цены на 30% на некоторые модели ноутбуков, на 40% – мониторы, на 30% – системные блоки. Смартфоны в среднем подешевели на 20%, в том числе новые модели iPhone.
Бытовая техника стала дешевле на 15-30%. Цены упали на холодильники, стиральные машины, варочные панели и отдельные модели телевизоров. Продавцы также снизили цены на детское питание и средства для женской личной гигиены – на 13%, и подгузники – на 17%.
Некоторые предложения бумаги для печати также снизились в цене в среднем на треть.
28 марта Wildberries анонсировал инвестиционную программу объемом 9,5 млрд, направленную на сдерживание цен. Маркетплейс снизит комиссию на 3-5% для продавцов, которые заморозят цены на свои товары на уровне февраля.
Курс доллара с пиковых значений 7 марта к настоящему времени снизился на ~20%. По данным на 30 марта 21:20 МСК, доллар США на бирже торгуется по 84,5 рубля.
Фото на обложке: Koshiro K /
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