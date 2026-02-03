Рекламодатели РФ инвестировали в медиа 308 млрд ₽ в 2025-м

Объём рекламных инвестиций крупнейших рекламодателей России за январь-сентябрь 2025 года достиг 308 млрд рублей — это на 43% больше, чем годом ранее. При этом, как следует из исследования платформы «Постмаркетинг DAILY», в 2026-м динамика рынка может замедлиться — тренд на рационализацию потребительского поведения усиливается.

Объём наружной рекламы вырос на рекордные 127%

Основная доля бюджетов традиционно пришлась на телевидение — 210 млрд рублей. Однако самым быстрорастущим каналом стала наружная реклама, объем инвестиций в которую вырос на 127% — 50 млрд рублей.

Радио привлекло 11 млрд рублей. Пресса осталась минимальным каналом с 1 млрд рублей.

СБЕР, Wildberries и ВТБ — тройка лидеров по объёму инвестиций

Первую строчку рейтинга занял Сбер с бюджетом 24,98 млрд рублей. Полная пятёрка крупнейших рекламодателей выглядит следующим образом:

СБЕР — 24,98 млрд рублей;

Wildberries — 19,17 млрд рублей;

ВТБ — 14,33 млрд рублей;

Яндекс — 14,13 млрд рублей;

Т-Технологии — 12,99 млрд рублей.

Восемь из десяти компаний в первой десятке представляют экосистемные бизнесы с банком внутри, что подтверждает стратегическую важность таких моделей.

Media Instinct Group, OKKAM и Sky Alliance — ведущие рекламные группы

В рейтинге рекламных групп первое место по объёму оборотов заняла Media Instinct Group. Полный список лидеров выглядит следующим образом:

Media Instinct Group — 57 млрд рублей;

OKKAM — 49,5 млрд рублей;

Sky Alliance — 27,7 млрд рублей;

OMD OM Group — 26,5 млрд рублей;

Сбер Маркетинг — 25,5 млрд рублей.

Главный прогноз — завершение аномального роста и переход к нормализации

Руководитель платформы «Постмаркетинг DAILY» Игорь Бевзенко отметил, что 2025 год стал исключительно удачным для рекламного рынка, но следующий, вероятно, будет слабее. В частности, потребители переходят к стратегии рационального потребления,

При этом, по его мнению, растущая экономия потребителей и угасающий оптимизм рекламодателей означают не кризис, а возвращение рынков к норме после аномального перегрева в 2023–2024 годах.

Общий рынок — на пути к 1,9 трлн рублей

Согласно прогнозу агентства Okkam, в 2025 году объём рынка должен был достичь 1,9 трлн рублей, что подразумевает рост на 35% по сравнению с предыдущим периодом.

Эксперты Okkam также ожидают существенного замедления темпов развития в 2026 году. По оценке Okkam, рост всего рынка замедлится примерно до 28%, и сегмент наружной рекламы в том числе покажет меньшую динамику.