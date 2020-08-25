За год количество вакансий с удаленной работой выросло вдвое

Количество вакансий с удаленным режимом работы за год выросло в два раза. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование рекрутингового портала «Авито Работа».

В июле 2020 года больше всего вакансий с удаленной работой по сравнению с июлем прошлого года появилось в Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Челябинске и Саратове.

Чаще всего вакансий с удаленной работой предлагают в отраслях:

маркетинг, реклама, PR;

IT и телеком;

управление персоналом;

страхование;

консультирование.

При этом зарплаты по вакансиям с удаленной работой в среднем на 5% ниже, чем в целом по рынку, отмечают аналитики.

Количество резюме, где удаленная работа отмечена как желаемый график, в июле выросло на 170% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего удаленную работу ищут соискатели из Омска, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска и Барнаула.

Фото: Фотодженика