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За год количество вакансий с удаленной работой выросло вдвое

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Количество вакансий с удаленным режимом работы за год выросло в два раза. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование рекрутингового портала «Авито Работа». 

За год количество вакансий с удаленной работой выросло вдвое

В июле 2020 года больше всего вакансий с удаленной работой по сравнению с июлем прошлого года появилось в Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Челябинске и Саратове. 

Чаще всего вакансий с удаленной работой предлагают в отраслях: 

  • маркетинг, реклама, PR;
  • IT и телеком;
  • управление персоналом;
  • страхование;
  • консультирование. 

При этом зарплаты по вакансиям с удаленной работой в среднем на 5% ниже, чем в целом по рынку, отмечают аналитики. 

Количество резюме, где удаленная работа отмечена как желаемый график, в июле выросло на 170% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего удаленную работу ищут соискатели из Омска, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска и Барнаула. 

Фото: Фотодженика 

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