За год количество вакансий с удаленной работой выросло вдвое
Количество вакансий с удаленным режимом работы за год выросло в два раза. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование рекрутингового портала «Авито Работа».
В июле 2020 года больше всего вакансий с удаленной работой по сравнению с июлем прошлого года появилось в Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Челябинске и Саратове.
Чаще всего вакансий с удаленной работой предлагают в отраслях:
- маркетинг, реклама, PR;
- IT и телеком;
- управление персоналом;
- страхование;
- консультирование.
При этом зарплаты по вакансиям с удаленной работой в среднем на 5% ниже, чем в целом по рынку, отмечают аналитики.
Количество резюме, где удаленная работа отмечена как желаемый график, в июле выросло на 170% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего удаленную работу ищут соискатели из Омска, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска и Барнаула.
Фото: Фотодженика
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