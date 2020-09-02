«Билайн», Х5, «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff запустили отбор стартапов в Европе и США

Х5 Retail Group, «Билайн», Группа «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff в рамках Retail Innovation Tech Alliance (RITA), запускают второй отбор стартапов в Европе и США. Оператором скаутинга выступил европейский акселератор Lafayette Plug and Play (LP&P). Об этом Rusbase сообщили в объединенной пресс-службе компаний.

Отмечается, что для партнёров RITA поиск стартапов будет проходить в хабах Plug&Play в Испании, Франции, Германии и Кремниевой Долине. Первоначальный скаутинг будет проводиться из собственного пула LP&P.

Российские стартапы тоже могут принять участие в отборе. Для этого надо подать заявку на сайте альянса. Одним из условий участия является наличие у стартапа готового продукта или стадии MVP.

Решения команд должны быть направлены на:

улучшение взаимоотношений с покупателем,

развитие дистанционной поддержки онлайн-продаж,

повышение эффективности бизнес-процессов в офлайн-торговле, при доставке, сборке заказов и транспортировке товаров.

Кроме того, в отборе могут принять участие решения в области рекламных и маркетинговых технологий, домашних мобильных развлечений, финансовых технологий и автоматического дизайна интерьеров.

По результатам отбора будут объявлены 15 лучших стартапов. Они получат возможности:

доработать MVP,

проверить работоспособность технологии,

запустить пилот,

реализовать проект во множестве торговых точек.

Финал отбора пройдет в формате онлайн питч-сессии. Каждая команда сможет презентовать свои решения перед партнерами альянса.

Первый отбор стартапов в России и других странах завершился в апреле 2020 года. По собственным данным, было получено 395 заявок из 17 стран. 15 стартапов вышли в финал и приняли участие в онлайн питч-сессии с экспертами RITA.

Сейчас партнеры совместно со стартапами прорабатывают проектные решения для запуска около 30 пилотов с бизнес-подразделениями компаний. Оператором скаутинга на территории России и СНГ выступила компания GoTech Innovation.

RITA — объединение «Билайн», Х5, «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff для поиска технологий по всему миру.

Lafayette Plug&Play — европейский бизнес-акселератор с сетью хабов в различных странах. Она соединяет инновационные стартапы и разработки всех этапов развития с корпорациями розничной индустрии для пилотирования их технологий.

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