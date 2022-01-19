Российские разработчики создали роботизированное кафе с человекоподобным роботом-кассиром

Разработка новой модели Promobot Vending заняла у компании шесть месяцев. Promobot Vending может принимать заказы и выдавать продукцию. Роботизированный комплекс полностью автоматизирован и не требует активного участия человека. Он может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Комплекс оснащен:

фризером для приготовления мягкого мороженого;

аппаратом для приготовления газированных напитков;

кофемашиной;

роботизированными руками-манипуляторами;

терминалом самообслуживания;

реалистичным роботом-кассиром для коммуникации с клиентом;

led-панелями и динамичной подсветкой.

Стоимость роботизированного комплекса сопоставима с инвестициями в открытие небольшого кафе, сообщили в пресс-службе. По предварительным расчетам компании, робот сможет приносить выручку от 40 тыс. рублей в день, что обеспечит окупаемость в районе 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Как утверждают разработчики, в течении 2022 года запланирована продажа не менее двадцати роботизированных комплексов. Планируется, что в ближайшее время роботов отправятся в парки развлечений, торговые центры, вокзалы и бизнес-центры

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Фото: «Промобот»