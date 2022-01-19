Российские разработчики создали роботизированное кафе с человекоподобным роботом-кассиром

Производитель сервисных роботов «Промобот» разработал новый роботизированный комплекс для автономной продажи мороженого, кофе и напитков, сообщила прессс-служба компании.
Разработка новой модели Promobot Vending заняла у компании шесть месяцев. Promobot Vending может принимать заказы и выдавать продукцию. Роботизированный комплекс полностью автоматизирован и не требует активного участия человека. Он может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Комплекс оснащен:
- фризером для приготовления мягкого мороженого;
- аппаратом для приготовления газированных напитков;
- кофемашиной;
- роботизированными руками-манипуляторами;
- терминалом самообслуживания;
- реалистичным роботом-кассиром для коммуникации с клиентом;
- led-панелями и динамичной подсветкой.
Стоимость роботизированного комплекса сопоставима с инвестициями в открытие небольшого кафе, сообщили в пресс-службе. По предварительным расчетам компании, робот сможет приносить выручку от 40 тыс. рублей в день, что обеспечит окупаемость в районе 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Как утверждают разработчики, в течении 2022 года запланирована продажа не менее двадцати роботизированных комплексов. Планируется, что в ближайшее время роботов отправятся в парки развлечений, торговые центры, вокзалы и бизнес-центры
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Фото: «Промобот»
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