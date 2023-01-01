Роскомнадзор проанализирует ситуацию с утечками в «Спортмастере»

Роскомнадзор сообщил, что намерен проверить информацию о взломе систем компании «Спортмастер» хакерами, которые 31 декабря якобы выложили в сеть персональные данные нескольких сотен тысяч покупателей.

О возможной утечке данных в предновогодний вечер сообщило онлайн-издание Readovka.

Предполагается, что в сеть попали номера телефонов, электронные почты, имена и информация о покупках клиентов сети «Спортмастер». В открытом доступе осталась лишь часть полной базы, в которой «несколько миллионов строк».

Официального уведомления от «Спортмастера» об этом происшествии Роскомнадзору не поступало (данные на 15:00 1 января 2023 года), хотя в соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен обратиться в ведомство в течение суток с момента инцидента.

Роскомнадзор при этом все равно заявил «РИА Новостям» о готовности «при необходимости» провести контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки.

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