«Роснано» заявила о намерении выполнить все обязательства по облигациям. На данный момент в обращении на Мосбирже находятся ценные бумаги компании с погашением в 2025 и 2028 годах — последние «Роснано» намерена погасить за счет собственных средств.
Госкорпорация «Роснано» намерена выполнить все обязательство по своим облигациям, которые находятся в обращении. Об этом представитель «Роснано» рассказал ТАСС.
На данный момент на Мосбирже обращаются выпуск облигаций «Роснано» с госгарантией на сумму 13,4 млрд рублей с погашением в 2028 году, а также облигации без госгарантии на сумму 1,68 млрд рублей с погашением в ноябре 2025 года.
Облигации с погашением в 2028 году госкорпорация намерена погасить за счет собственных средств. Владельцем облигаций с погашением в 2025 году является банк–кредитор, с которым «Роснано» планирует договориться о реструктуризации и досрочном погашении.
Ранее в марте 2024 года «Роснано» погасила свои облигации на сумму 5,4 млрд рублей.
В октябре 2023 года «Роснано» опубликовала отчет, в котором предупредила о рисках своей возможной несостоятельности.
Фото на обложке: Alexxx Shmel /
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