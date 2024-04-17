«Роснано» заявила о намерении выполнить все обязательства по облигациям

«Роснано» заявила о намерении выполнить все обязательства по облигациям. На данный момент в обращении на Мосбирже находятся ценные бумаги компании с погашением в 2025 и 2028 годах — последние «Роснано» намерена погасить за счет собственных средств.

Госкорпорация «Роснано» намерена выполнить все обязательство по своим облигациям, которые находятся в обращении. Об этом представитель «Роснано» рассказал ТАСС.

На данный момент на Мосбирже обращаются выпуск облигаций «Роснано» с госгарантией на сумму 13,4 млрд рублей с погашением в 2028 году, а также облигации без госгарантии на сумму 1,68 млрд рублей с погашением в ноябре 2025 года.

Облигации с погашением в 2028 году госкорпорация намерена погасить за счет собственных средств. Владельцем облигаций с погашением в 2025 году является банк–кредитор, с которым «Роснано» планирует договориться о реструктуризации и досрочном погашении.

Ранее в марте 2024 года «Роснано» погасила свои облигации на сумму 5,4 млрд рублей.

В октябре 2023 года «Роснано» опубликовала отчет, в котором предупредила о рисках своей возможной несостоятельности.

Фото на обложке: Alexxx Shmel / Shutterstock