Роспатент создаст систему патентной «разведки» для импортозамещения

По его словам, новая платформа упростит сбор данных о патентах ведущих мировых компаний, поможет сформировать картину развития области, в том числе изучать конкретные инженерные решения. Это позволит отечественным разработчикам сократить время, требующееся на вывод нового продукта на рынок, подчеркнул Зубов.

Для создания системы Роспатент проанализирует тысячи патентов на конкретные продукты и технологии, а также стратегии разработок ведущих компаний. Платформу предлагается использовать по 10 технологическим направлениям, среди которых — транспорт будущего и новые материалы. Каждое из них может быть детализировано до 24 групп. Система будет доступна российским компаниям, стартапам и разработчикам.

Зачем это бизнесу? Новая система позволит российским компаниям «достаточно быстро» находить технотренды и «белые пятна» в глобальных патентах — это сократит время на поиск перспективных направлений для инноваций, пояснил в разговоре с изданием действительный госсоветник России, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов. Платформа также снизит риски нарушения чужих прав, добавил эксперт.

В июле Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководители приоритетных технологических направлений должны «обеспечить превосходство инновационных промышленных технологий над их зарубежными аналогами, в том числе за счет использования результатов патентных исследований».

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