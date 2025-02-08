В честь Дня науки Роспатент составил рейтинг важнейших отечественных изобретений в 2024 году, куда вошли умный коленный протез, особое кровельное покрытие и новый способ реставрации колоколов. В ведомстве также отметили, что работающий при организации центр поддержки коммерциализации «обеспечивает трансфер инноваций в конечный продукт, востребованный на рынке».

Роспатент в честь Дня науки представил рейтинг важнейших российских изобретений 2024 года

https://rb.ru/news/rospatent24/

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