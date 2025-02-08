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Роспатент в честь Дня науки представил рейтинг важнейших российских изобретений 2024 года

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В честь Дня науки Роспатент составил рейтинг важнейших отечественных изобретений в 2024 году, куда вошли умный коленный протез, особое кровельное покрытие и новый способ реставрации колоколов. В ведомстве также отметили, что работающий при организации центр поддержки коммерциализации «обеспечивает трансфер инноваций в конечный продукт, востребованный на рынке».

Роспатент в честь Дня науки представил рейтинг важнейших российских изобретений 2024 года
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«Интеллектуальная собственность сегодня становится эффективным экономическим ресурсом, который мотивирует изобретателей и исследователей к инновационной деятельности. Роспатент со своей стороны прилагает все усилия для стимулирования патентной активности», — цитирует ТАСС руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрия Зубова.

В рейтинг новейших и самых значимых инноваций вошли:

  • инкубатор для новорожденных с изменяемой прозрачностью стенок от Тамбовского государственного технического университета,
  • коленный модуль для протезирования нижних конечностей с пневматическим амортизатором от компании «РПК»,
  • мазь для лечения ран у людей с отягощенной сопутствующей патологией (например, диабетом) от Курского государственного медицинского университета,
  • кровельное покрытие с возможностью нагрева воды на поверхности крыши от ООО «Наше солнце»,
  • технология обогрева посредством подледых течений,
  • технология создания изделий с комбинированной микроструктурой металла посредством аддитивных лазерных техник печати от Санкт-Петербургского политехнического университета,
  • прибор, который с высокой точностью определяет местоположения затонувших радиоактивных объектов, от института Министерства обороны РФ,
  • средство контроля концентрации горючих газов (метана, водорода, аммиака и др.) в окружающем пространстве от производственного объединения «Электроточприбор»,
  • новые способы сварочного ремонта церковных колоколов за счет использования герметичной защитной капсулы, плавления в электропечи и пр.,
  • и решение для улучшения маневрирования транспортного средства от «Центра образования Кудрово».
Фото на обложке: Unsplash

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