«Россельхозбанк» запускает AgroTech комьюнити — AgroCode Hub

Главный аграрный банк страны запускает отраслевое сообщество AgroCode Hub для IT-специалистов, agro-стартапов и других представителей аграрного бизнеса. И уже в этот четверг в 17:00 пройдет первая онлайн-встреча сообщества.
Мероприятие бесплатное, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: agro-code.ru
AgroCode Hub — площадка, которая объединяет всех, кому интересны современные технологии в сельском хозяйстве. Главное целью хаба является развитие устойчивого сообщества и помощь участникам. AgroCode Hub помогает:
- Находить партнеров для создания новых продуктов и сервисов
- Применять новые инструменты для развития бизнеса
- Получать поддержку от лидеров индустрии
- Тестировать бизнес-идеи
- Получать доступ к полезным материалам и сервисам
- Быть в курсе последних новостей AgroTech
Для решения этих задач «Россельхозбанк» запустил сайт, отраслевой чат, а также готовит серию онлайн и офлайн-мероприятий в течение года.
Проекты AgroCode Hub
Чат для живого общения
В telegram-чате вы сможете следить за новостями и климатом на рынке AgroTech, рассказывать о своем продукте и тестировать идеи, быстро устанавливать контакты с другими участниками сообщества и узнавать о новых мероприятиях AgroCode Hub.
Онлайн-встречи сообщества с экспертами
29 апреля, в четверг, пройдет первая онлайн-встреча сообщества AgroCode Hub, на которой мы познакомимся и поговорим о трендах, перспективах и болях в AgroTech. Приглашенный эксперт — Кирилл Зябрев — исполнительный директор интегрированной платформы для агробизнеса ИнтТерра.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
Офлайн мероприятия
Осенью 2021 года пройдут уже второй аграрный хакатон AgroCode Hack, а также главная AgroTech-конференция года с лучшими спикерами и новейшими кейсами — AgroCode Conference и первая всероссийская премия за достижения в области AgroTech — AgroCode Awards.
Кому будет полезно?
- IT-специалистам (разработчикам, дизайнерам, аналитикам и др.)
- AgroTech-предпринимателям (стартаперам)
- Представителям крупных AgroTech-компаний и производителям продуктов питания
- Представителям классических аграрных компаний
- Фермерам
- Представителям институтов развития и поддержки
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