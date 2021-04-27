«Россельхозбанк» запускает AgroTech комьюнити — AgroCode Hub

Главный аграрный банк страны запускает отраслевое сообщество AgroCode Hub для IT-специалистов, agro-стартапов и других представителей аграрного бизнеса. И уже в этот четверг в 17:00 пройдет первая онлайн-встреча сообщества.

AgroCode Hub — площадка, которая объединяет всех, кому интересны современные технологии в сельском хозяйстве. Главное целью хаба является развитие устойчивого сообщества и помощь участникам. AgroCode Hub помогает:

Находить партнеров для создания новых продуктов и сервисов

Применять новые инструменты для развития бизнеса

Получать поддержку от лидеров индустрии

Тестировать бизнес-идеи

Получать доступ к полезным материалам и сервисам

Быть в курсе последних новостей AgroTech

Для решения этих задач «Россельхозбанк» запустил сайт, отраслевой чат, а также готовит серию онлайн и офлайн-мероприятий в течение года.

Проекты AgroCode Hub

Чат для живого общения

В telegram-чате вы сможете следить за новостями и климатом на рынке AgroTech, рассказывать о своем продукте и тестировать идеи, быстро устанавливать контакты с другими участниками сообщества и узнавать о новых мероприятиях AgroCode Hub.

Вступить в чат

Онлайн-встречи сообщества с экспертами

29 апреля, в четверг, пройдет первая онлайн-встреча сообщества AgroCode Hub, на которой мы познакомимся и поговорим о трендах, перспективах и болях в AgroTech. Приглашенный эксперт — Кирилл Зябрев — исполнительный директор интегрированной платформы для агробизнеса ИнтТерра.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Офлайн мероприятия

Осенью 2021 года пройдут уже второй аграрный хакатон AgroCode Hack, а также главная AgroTech-конференция года с лучшими спикерами и новейшими кейсами — AgroCode Conference и первая всероссийская премия за достижения в области AgroTech — AgroCode Awards.

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