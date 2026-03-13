Российские ИТ-компании просят господдержки для развития ИИ-отрасли — в год потребуется 400–450 млрд рублей

Крупные российские разработчики искусственного интеллекта, включая «Сбер» и «Яндекс», обсуждают с властями возможные меры поддержки для развития отрасли, сообщает РБК. Компании предложили создать инвестиционную программу объёмом около 400–450 млрд рублей ежегодно. В обмен они готовы направлять 5% прибыли, полученной благодаря дополнительным вычислительным мощностям, на образовательные проекты и ещё 5% — на нужды госструктур.

В 2025 году Сбер уже просил 450 млрд рублей — на строительство дата-центра

По словам одного из собеседников РБК, обсуждение инициативы велось с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным. Компании начали искать варианты господдержки ещё в середине 2025 года, однако тогда власти отнеслись к предложениям с осторожностью. Причина — бизнес не смог подробно объяснить, на какие именно проекты требуются средства.

Другой источник РБК утверждает, что отдельный запрос направлял Сбер. Компания предлагала выделить около 450 млрд рублей на строительство дата-центра для развития суверенного искусственного интеллекта. Предполагалось, что инфраструктура сможет использоваться не только самой компанией, но и другими участниками рынка.

По словам собеседников РБК, тогда правительство не поддержало идею прямого финансирования и предложило Сберу реализовать проект за собственные средства. Кроме того, к инициативе настороженно отнеслись и в Яндексе, поскольку в компании не до конца понимают, каким образом смогут использовать дата-центр, принадлежащий другому игроку.

Помогать должны не отдельным ИИ-компаниям, а всей отрасли

Теперь в обсуждениях участвует Альянс в сфере искусственного интеллекта. В него входят Сбер, Яндекс, VK, Газпром нефть, Сибур, Уралхим и Северсталь.

Представитель альянса подтвердил, что на уровне отрасли действительно обсуждаются возможные меры поддержки. При этом речь идёт не о точечной помощи отдельным компаниям, а о создании условий для развития всей индустрии.

Окончательного решения нет, но власти рассматривают нефинансовые меры

По словам источников, окончательного решения по инструментам поддержки пока нет. Власти рассматривают различные варианты, включая меры нефинансового характера, которые могли бы стимулировать развитие технологий и инфраструктуры.

Возможные механизмы поддержки могут быть закреплены в готовящемся законопроекте «Об искусственном интеллекте». Предварительная версия документа предполагает разделение ИИ-моделей на суверенные — полностью отечественные — и национальные, допускающие использование иностранных open-source-решений.

Контекст

В России рассматривают возможность создания специальных энергетических зон для проектов в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что внутри таких территорий для дата-центров будут действовать отдельные правила энергоснабжения, позволяющие быстрее подключаться к сетям и получать необходимую мощность для обучения крупных ИИ-моделей.

В рамках обсуждаемой модели может быть установлен единый тариф на передачу электроэнергии и фиксированные сроки подключения объектов к сетям, а также появиться специальные гарантирующие поставщики внутри таких территорий. В качестве потенциальных площадок рассматриваются регионы с профицитом электроэнергии — прежде всего Сибирь и Дальний Восток, а также отдельные территории Поволжья и Урала.