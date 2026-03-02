Российский финтех нарастил выручку до 282,7 млрд ₽: платежные сервисы составили почти 22% рынка в 2025 году

Совокупная выручка ста крупнейших финтех-компаний России по итогам 2025 года достигла 282,7 млрд рублей, сообщают аналитики Smart Ranking, на чьё исследование ссылается Forbes. Рост составил 15,5% за год. Главным вызовом для рынка эксперты называют перестройку бизнес-моделей из-за налоговых изменений.

Рост финтеха в России обеспечивают цифровизация платежей и бизнес-процессов

По оценкам экспертов, чьи слова приводит Forbes, мировой рынок будет расти в среднем на 15,27% ежегодно — вплоть до 2030-го. Внутри страны рост поддерживает продолжающаяся цифровизация платежей и бизнес-процессов.

Крупнейшую выручку показал сервис ЮMoney — 27,55 млрд рублей, что на 15,89% больше результатов 2024 года. За ним следует «Тензор» (система Saby для ведения финансовой отчётности) — 22,1 млрд рублей (+26,51% за год). Третье место, несмотря на сокращение доходов на 1,29% за год, занял сервис оплаты топлива Benzuber с выручкой 16,035 млрд рублей.

Сегмент денежных переводов вырос за год на 40%

Наибольшую долю дохода российских финтех-компаний занимает сегмент приложений для платежей — на них пришлись 63,7 млрд рублей выручки, или 21,91% всего рынка. За год рост этой сферы составил 23,4%. В агентстве Smart Ranking, на которое ссылается Forbes, связывают это с ростом интернет-покупок и расширением эквайринга для малого и среднего бизнеса.

Сегмент разработчиков программного обеспечения и платформ занял вторую строчку. Объём ниши составил 55,2 млрд рублей – это почти 19% от всего рынка финтеха. Рост сегмента за 2025 год составил 9,74%.

Направление личных финансов сформировало 40 млрд рублей выручки — на 10,33% больше, чем в прошлом году — и составило 13,74% от рынка.

Самую высокую динамику продемонстрировали сервисы денежных переводов — +40,55% при доле 5,45%. Рост обеспечили трансграничные операции, для которых участники рынка продолжают выстраивать альтернативные каналы расчётов.

Минимальный прирост зафиксирован в B2B-сервисах — плюс 5,89% при объёме 34,9 млрд рублей, что составляет 12% рынка. Аналитики объясняют это высокой базой предыдущих лет и переходом сегмента к более зрелой стадии развития.

Компании становятся нишевыми

Среди качественных изменений эксперты, чьи слова приводит Forbes, выделяют переход от «универсальных» моделей к узкой специализации. Компании всё чаще концентрируются на конкретных нишах и целевых аудиториях.

Использование нейросетей также стало более прикладным. Вместо демонстрационных пилотов игроки внедряют ИИ для опредёленных задач — например, проверки кода и подбора персонала.

Дополнительный тренд — усиление роли биометрии в платежах и кибербезопасности.

Налоговые изменения стали вызовом для финтех-компаний

С начала 2026 года на предоставление услуг в сфере ИТ-взаимодействия введён НДС 22%. Это потребовало пересмотра финансовых моделей и корректировки стратегий.

Эксперты, на которых ссылается Forbes, отмечают, что компаниям приходится оперативно адаптироваться к новой налоговой нагрузке и искать источники компенсации дополнительных расходов.

В 2026 году финтех продолжит умеренно расти

Эксперты Smart Rankingпрогнозируют умеренный рост отрасли на уровне 15–20%. Поддержку могут оказать снижение ключевой ставки и дальнейшая цифровизация потребительских операций.

В то же время инфляция и рост налоговой нагрузки способны замедлить динамику. Участники рынка допускают, что импульс развитию могут дать технологические новации или появление новых инвестиционных продуктов.