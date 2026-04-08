Россияне назвали вещи, на которые обращают внимание при покупке квартиры: на первом месте — размеры помещения

Для половины россиян самый важный фактор при покупке жилья — размер помещения, сообщает ПИК и финансовый маркетплейс «Сравни». При этом планировка интересует лишь четверть опрошенных, а инфраструктура у дома — лишь 12%. При этом 25% покупателей хотели бы советоваться с консультантом по недвижимости на всех этапах сделки.

Только для 4% россиян важен вид из окна квартиры

Почти половина опрошенных — 49% — в первую очередь ждут фотографии квартиры или визуализацию, если дом ещё строится, а также точные размеры помещений. Для 26% решающим фактором выбора жилья становится подробная информация о планировке и характеристиках недвижимости.

Другие параметры оказываются менее значимыми. Онлайн-карту района и инфраструктуры назвали важной 12% респондентов, расположение квартиры на схеме дома — 9%, а вид из окна — только 4%.

Для россиян важно консультироваться со специалистами по недвижимости во время покупки

В процессе оформления сделки для россиян важнее всего надёжность застройщика. Далее следуют возможность консультации со специалистом по недвижимости перед приобретением квартиры и опция полностью дистанционного прохождения всех этапов покупки недвижимости.

Уровень доверия к онлайн-покупке напрямую связан с тем, насколько покупателю понятен процесс и доступна информация о каждом этапе сделки. Чаще всего респонденты отмечали, что для них важны:

консультация со специалистом по недвижимости перед покупкой — 24%,

понятный пошаговый процесс оформления — 20%,

положительный опыт друзей или родственников — 18%.

Перед дистанционной покупкой квартире её можно осмотреть в VR

Для онлайн-покупателя критически важен доступ к детализированной информации о квартире и проекте. Поэтому девелоперы развивают цифровые инструменты, которые позволяют дать всю информацию о жилье ещё на этапе выбора квартиры. Среди таких решений:

визуализация на рендерах и генпланах

интерактивные 3D-туры,

VR-прогулки по будущей квартире,

возможность сравнения планировок.

Цифровые инструменты помогают пользователю оценить пространство, понять особенности объекта и принять решение без физического визита на объект.

Доверие формируется не только за счёт технологий — пользователи ожидают сочетания цифровых решений с экспертной поддержкой.

Контекст

В 2025 году почти 70% сделок с жильём и нежилой недвижимостью прошли без привлечения ипотечных средств. Было совершено около 2 млн таких сделок — лишь на 2% меньше, чем годом ранее, больше всего — в декабре. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке осталась на уровне 6 млн рублей, а на первичном выросла до 6,1 млн рублей — на 37% больше, чем в 2024-м.

Доля неипотечных сделок на первичном рынке увеличилась в 2025-м до 59% против 47% годом ранее. Эксперты связывают тренд с адаптацией покупателей к тому, что получить льготную семейную ипотеку теперь сложнее. Из-за этого россияне чаще покупают недвижимость за свои средства — например, накопленные или полученные от продажи другого жилья.