Россияне оставляют чаевые в 61% заказов: средний размер вознаграждения в 2025 году — 7% от счёта

Гости оставляют чаевые в 61% заказов, сообщили аналитики сервиса для оплаты счетов и чаевых «Клик» от Точка Банка. Чаще всего персонал вознаграждают утром и вечером, а вероятность получить чаевые растёт вместе с суммой заказа. Наибольшие суммы чаевых фиксируются в конце года.

Чем выше чек — тем чаще оставляют чаевые

В кафе и ресторанах вероятность получить чаевые напрямую зависит от стоимости заказа. Так, при чеке до 1 тыс. рублей гости оставляют вознаграждение в 45% случаев, тогда как при заказах от 3,5 тыс. рублей — уже в 73% случаев.

При этом в очень крупных чеках — от 40 тыс. рублей — частота чаевых снова снижается.

По мнению аналитиков сервиса «Клик», рост практики оставлять чаевые связан с развитием цифровых инструментов оплаты.

«Когда у гостя нет наличных или мелочи, он чаще отказывается от чаевых, даже если доволен сервисом. Единственным надёжным способом остаётся внедрение безналичных чаевых» — отмечает Виктория Остроносова, лидер коммерческого направления сервиса «Клик» от Точка Банк.

Размер вознаграждения также увеличивается вместе со стоимостью заказа. При чеке до 1 тыс. рублей гости оставляют около 6%, при сумме 1–2 тыс. рублей — 6,4%, а при заказах 2–3,5 тыс. рублей — почти 7%.

По утрам гости оставляют больше чаевых

Средний размер чаевых в России составляет около 7% от суммы заказа. В будние дни наиболее высокая доля чаевых фиксируется утром — с 8:00 до 10:00, когда гости оставляют 7–8% от чека.

В обеденное время посетителей больше всего, однако доля чаевых в этот период оказывается самой низкой. Вечером размер вознаграждения снова увеличивается: наиболее крупные чаевые персонал получает между 22:00 и 23:00.

Самые большие суммы чаевых — в пятницу и субботу вечером

Самые крупные суммы чаевых фиксируются в пятницу и субботу вечером. Несмотря на более высокую долю чаевых утром, средний размер вознаграждения оказывается выше после обеда в будни и после 13:00 в выходные.

После 23:00 размер чаевых снижается, хотя средний чек остаётся высоким.

Больше всего чаевых оставляют в конце года

Чаще всего гости оставляют чаевые в ноябре и декабре. Несмотря на то что поток посетителей в эти месяцы ниже, средний чек в этот период остаётся одним из самых высоких.

Меньше всего чаевых фиксируется в январе — после новогодних праздников посетители чаще склонны экономить.