Рост ресейла в 2025 году замедлился в 8 раз: покупатели больше думают, меньше тратят
Пользователи стали рациональнее: средний чек сокращается, а масс-маркет теряет интерес аудитории. В ресейле — замедление.
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Массовый сегмент уходит в минус
По данным МТС AdTech, в первой половине 2025 года онлайн-активность пользователей на ресейл-площадках выросла всего на 12%. Это в разы ниже, чем годом ранее — темпы упали на 81 п.п.. Формально сегмент продолжает расти, но прежний драйв ушёл.
Сайты крупных сетей фэшн-ритейла показали спад: трафик в масс-маркете за первые полгода снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний чек в ресейле всё ещё выше — на 21%, хотя ранее разрыв составлял 32%.
Деньги есть, но их тратят с умом
По словам коммерческого директора МТС AdTech Артёма Пуликова, индекс потребительской уверенности продолжает снижаться: покупатели стали осмотрительнее, тратят только на то, что действительно важно, и ждут чётких сигналов в коммуникации.
«Важно доносить информацию о скидках и акциях, которые стимулируют покупки здесь и сейчас, и вести коммуникацию в разных каналах, чтобы оттуда вести аудиторию на свои сайты и в точки продаж», — подчёркивает Пуликов.
Вдохновились в одном месте — купили в другом
Исследование МТС AdTech показывает, что пользователи ресейла и масс-маркета ведут себя принципиально по-разному. В массовом сегменте всё просто: зашёл — посмотрел — купил. В ресейле иначе: сначала — серфинг, вдохновение, подбор, потом — покупка, зачастую на другой платформе.
Такой сценарий требует от брендов выстраивания разделённой логики присутствия — отдельно для вовлечения и отдельно для конверсии.
Топ-платформы: кто удержал аудиторию
По числу уникальных пользователей в месяц в ресейле лидируют пять крупнейших платформ, работающих в нише премиального и селективного сегмента. Это Oskelly, THE BLUE STORE, TSUM Collect, The Cultt и Qultura.
Массовый сегмент по-прежнему удерживает внимание за счёт узнаваемых брендов и широкой матрицы — Ostin, Lime, Снежная королева, Gloria Jeans, Sela и Befree.
Кто покупает и что ищут
Гендерный срез в обоих сегментах примерно одинаковый: в ресейле — 67% женщин, 33% мужчин; в масс-маркете — 69% и 31% соответственно. А вот по возрасту — разница:
- В ресейле преобладают пользователи 18–44 лет (40%)
- В масс-сегменте лидирует категория 35–54 года (47%)
Если в конце 2024 года пользователи ресейла интересовались путешествиями, отелями и доставкой еды, то в 2025-м в фокусе — ЗОЖ, фитнес, эстетическая медицина и языки. Аудитория стала вдумчивее.
В массовом сегменте также произошёл сдвиг: в топе — услуги психологов, частная медицина, товары для детей и инструменты для бизнеса.
Пересечений нет — и это хорошо для маркетинга
По словам Пуликова, аудитории ресейла и масс-маркета почти не пересекаются — меньше 4% совпадений. Это две разные стратегии потребления, два разных мира. Но у обеих целевых аудиторий есть общий вектор — направление к осознанности, рациональности и заботе о себе.
Что это даёт бизнесу
Рынок фэшн-ретейла постепенно уходит от модели «трафик решает всё». Покупатель стал внимательнее, воронка — длиннее, а цикл принятия решений — дольше. Ресейл растёт, но уже не так резво; масс-маркет проседает. И виной тому не только спрос, но и устаревшая модель: всё больше людей выбирают не просто товар, а уникальный опыт.
Фото: Christin Hume / Unsplash
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