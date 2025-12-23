Страховые выплаты Сбера превысили 845 млрд ₽ в 2025-м

За 11 месяцев 2025 года страховые компании Сбера выплатили клиентам 845,3 млрд рублей — почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Основная часть средств пришлась на страхование жизни и здоровья, а также авто- и имущественные программы. По ипотечному страхованию размер выплат снизился на 37%.

Объём страховых выплат увеличился на 350 млрд рублей за год

За январь–ноябрь 2025 года страховые компании Сбера — СберСтрахование жизни и СберСтрахование — направили клиентам 845,3 млрд рублей по договорам страхования. Это почти на 350 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда объём выплат составлял 492,5 млрд рублей.

Рост обеспечили как розничные, так и корпоративные программы страхования. Выплаты помогли людям восстановить жильё, автомобили, погасить кредиты и оплатить лечение, следует из данных Сбера.

Выплаты по страхованию жизни и здоровья выросли в 2 раза

Основной объём страховых выплат в 2025 году пришёлся на страхование жизни и здоровья. За январь–ноябрь СберСтрахование жизни выплатила клиентам 822,5 млрд рублей по соответствующим договорам.

Из этой суммы:

404,1 млрд рублей пришлось на программы накопительного страхования жизни (НСЖ);





398,1 млрд — на страхование жизни с инвестиционной составляющей;





20,6 млрд — на кредитное и ипотечное страхование жизни.





Для сравнения, за 11 месяцев 2024 года выплаты по страхованию жизни и здоровья составляли 474,2 млрд рублей. Таким образом, за 2025 год объём выплат в этом сегменте вырос почти в два раза.

40 млн — самая крупная страховая выплата Сбера в 2025 году

Крупнейшая страховая выплата за 11 месяцев 2025 года составила 40,4 млн рублей и была направлена семье владельца полиса накопительного страхования жизни (НСЖ) из Москвы.

В декабре 2024 года максимальная выплата по НСЖ составляла 33,8 млн рублей и была выплачена семье клиента из Подмосковья — рост составил около 19,5% год к году.

Ипотечные выплаты снизились

Максимальный размер выплат по ипотечному страхованию жизни в 2025 году снизился на 37% по сравнению с 2024 годом. В 2025 году крупнейшие выплаты составили 18,9 млн рублей в Москве и 15,8 млн рублей в Сахалинской области — средства направлялись на погашение ипотечных кредитов при наступлении страховых случаев.

В 2024 году максимальная выплата по ипотечному страхованию жизни достигала 30 млн рублей и была направлена на погашение ипотеки жителя Подмосковья.

Автострахование — лидер розничных выплат

СберСтрахование за 11 месяцев 2025 года оказала клиентам помощь на 22,8 млрд рублей. Структура страховых выплат сместилась в сторону корпоративных программ:

14,4 млрд рублей пришлись на программы розничного страхования (доля снизилась на 2,9 п.п. год к году);

6,5 млрд — на корпоративные (доля выросла на 3,9 п.п.);

1,9 млрд направили на оплату услуг по полисам ДМС (доля снизилась на 1 п.п.).

В розничном страховании лидируют программы автострахования: на них пришлось 55% от общей суммы выплат физлицам. Выплаты водителям составили 4,1 млрд рублей по ОСАГО и 3,8 млрд рублей по каско.

За 11 месяцев 2024 года СберСтрахование выплатила 18,3 млрд рублей. Из них:

12,1 млрд — розничное страхование,

4,5 млрд — корпоративное,

1,7 млрд — ДМС.

Доля автострахования в розничных выплатах тогда составляла 46%, выплаты по ОСАГО — 3,4 млрд рублей, по каско — 2,2 млрд.

Выплаты за 5 минут — благодаря ИИ

В 2025 году страховые компании Сбера начали проводить выплаты за 5 минут по ряду продуктов.На скорость расчётов повлияло внедрение искусственного интеллекта в процесс урегулирования страховых случаев. Быстрее всего выплаты получали клиенты из Красноярского края, Кемеровской, Московской, Иркутской и Белгородской областей.

В среднем страховые компании проводят выплаты примерно за 2–4 недели от момента, когда подан полный пакет документов и принято заявление по страховому случаю.