Производитель «Русского cтандарта» стал экономически значимой компанией

Кабмин добавил в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) производителя водки «Русский стандарт», компании «Руст Россия», «ТПС Авиа холдинг ЛТД», «Уральские локомотивы» и др. Соответствующее распоряжение можно найти на портале правовой информации.

Согласно официальному определению, экономически значимая организация должна обладать «существенным значением для экономического суверенитета и безопасности России в сфре экономики». Но есть и ряд других требований: объем выручки более 75 млрд рублей, стоимость активов не менее 150 млрд рублей, доля российских бенефициаров свыше 50% и количество рабочих мест — 4 тыс. человек и выше.

Этим параметрам соответствуют, например, уже входившие ранее в список «АБ-холдинг» (материнская компания «Альфа-банка»), «ЮНС-холдинг» (бенефициар «Альфастрахования»), «Корпоративный центр икс 5» (входит в X5 Group, торговые сети «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик»), «Городской супермаркет» (которой принадлежат гипермаркеты «Азбука вкуса»), «Акрон-групп» (крупный акционер производителя удобрений «Акрон»), «Разрез Аршановский» (развивает добычу угля в Хакасии), Невский судостроительно-судоремонтный завод, торговая компания «Мегаполис» и «Хайлэнд-голд».

В целом к ЭЗО обычно относят субъекты критической информационной инфраструктуры, системно значимые кредитные организации, градообразующие организации, компании, создающие высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места, оказывающие услуги в сфере IT.

Фото на обложке: «Русский стандарт водка»