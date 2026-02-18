Управленцы лечатся по ДМС реже других офисных сотрудников

Согласно исследованию «АльфаСтрахования», офисные сотрудники лидируют по количеству визитов к врачу по ДМС — при этом самые продолжительные эпизоды лечения принадлежат людям с руководящими должностями. Меняется и сама природа корпоративных рисков здоровья сотрудников: они всё меньше зависят от физической нагрузки и возраста и сильнее связаны со степенью ответственности.

Руководители чаще лечатся дольше, чем линейный персонал

На управленцев приходится менее 20% всех походов к врачам по полису ДМС. В то же время они лечатся в 1,5 раза дольше, чем обычные сотрудники.

Порядка 30% визитов руководителей касается неврологии, проблем с сердцем и ментальным здоровьем. У работников, которые не связаны такой большой ответственностью, тот же параметр значительно ниже — примерно 15%.

Работники среднего звена чаще всех обращаются к неврологам и гастроэнтерологам

Примерно 45% всех обращений формируют работники без управленческих обязанностей. Большая часть их визитов относятся к случаям с быстрым лечением. По статистике, самые популярные причины обращений — стоматологические услуги, ОРЗ и травмы. Такие случаи редко приводят к потере трудоспособности на долгий срок.

Работники среднего уровня обеспечивают примерно 35% посещений клиник по ДМС. Они чаще других групп обращаются к неврологам и гастроэнтерологам — суммарно примерно 20%. Ещё примерно четверть визитов связана со сдачей анализов, а также консультациями профильных врачей.

Консультаций по поводу проблем с ментальным здоровьем стало больше примерно на 20% за год, причем наибольший прирост — у руководителей и сотрудников среднего звена, чья работа связана с большим количеством ответственности и переработок.

Мужчины в 1,5 раза чаще обращаются к врачам из-за проблем с сердцем и сосудами

Женщины в среднем на 15% чаще мужчин идут на консультацию к специалисту сразу, как только чувствуют себя плохо. Мужчины чаще откладывают посещение специалиста до появления выраженных симптомов.

Из-за этого с заболеваниями сердца и сосудов мужчины обращаются ко врачам почти в 1,5 раза чаще, чем женщины. Более того, именно пациенты мужского пола лечатся гораздо дольше — из-за отложенного похода в клинику.

Контекст

Ранее аналитики страховой компании «Лучи» и банка «Бланк» сообщали, что 67% владельцев малого и среднего бизнеса откладывают поход к врачу. При этом руководители болеют на треть чаще, чем их сотрудники. По словам опрошенных, учредители бизнеса откладывают лечение из-за высокого уровня занятости, а также по причине страха потерять прибыль.