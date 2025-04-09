Эксперт заявил о возможном росте цен на самогонные аппараты в России

Ввести пошлину на продажу аппаратов в России предложил Росалкогольтабакконтроль. Также государство предлагает оформлять на каждый самогонный аппарат паспорт и сертификат безопасности.

«Контроль самогоноварения выходит на первый план для регулирующих органов. Так последние ограничения продажи алкогольной продукции выжимают прозрачный бизнес в "серые зоны", а самогоноварение один из способов дальнейшей работы. Для производителей самогонных аппаратов это, скорее всего, не самая большая проблема. Сертификацию сделают без особых проблем, ее стоимость заложат в цену аппарата. Госпошлина, паспортизация, все это, думаю, несложно будет осуществить, расходы переложат на покупателя», — полагает эксперт.

По оценкам Терентьева, после введения госрегулирования стоимость самогонного аппарата на розничном рынке в России увеличится, но размер повышения будет зависеть от суммы госпошлины и порядка ее определения. Пока эти параметры не называются. Также пока не ясен механизм перепродажи аппаратов, но пока сделки купли-продажи между физлицами не запрещены.

Эксперт также призвал ограничить продажу самогонных аппаратов в России.

«Как мне кажется, самогоноварение "для себя" абсолютно небезопасно для самих же граждан. Считаю, что самогоноварение должно трансформироваться. Для собственных нужд граждане должны заниматься самогоноварением под контролем технологов. Настало время легализации малых винокурен, которые и должны стать такими проводниками. Они должны не только производить дистилляты для розничной продажи, но и оказывать услуги по самогоноварению для личных нужд граждан. Тогда и сертификация, и паспортизация, и госпошлина будут иметь смысл», — добавил Терентьев.

По данным системы Moneyplace, за последний месяц на Ozon было продано самогонных аппаратов и принадлежностей к ним на 26,1 млн рублей (по состоянию на 8 апреля), что на 6% больше, чем в предыдущие 30 дней. Всего было продано 3,3 тыс. единиц продукции, средний чек составил около 7,8 тыс. рублей. Основные продавцы аппаратов — компании «Ханхи», «ГрадусОк», Domspirt, ТПК «Куб» и «Домосед».

На Wildberries продажи товаров, в описании которых упоминается словосочетание «самогонный аппарат», за месяц выросли на 13%, до 7 млн рублей, средний чек превысил 5 тыс. рублей. Среди продавцов лидируют ИП Деветьярова С.Д., ТПК «Куб» и «Ханхи». Самым популярным дистиллятором стал компактный аппарат за 3,6 тыс. рублей.

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