Российский экспорт крепкого алкоголя вырос за год на 20%

По данным «Агроэкспорта» при Министерстве сельского хозяйства, российские компании продали за границу почти 3 млн декалитров крепкого алкоголя на $195 млн в прошлом году, что на 20% выше показателей 2020 года.

Данными «Агроэкспорта» поделилось агентство «РИА Новости». Большая часть экспорта пришлась на водку — ее продали на $160 млн, отыграв тем самым 7-процентное сокращение поставок в 2020 году.

В 2,5 раза возрос экспорт джина и можжевельных настоек, который увеличился до $3 млн. Среди экспортных товаров также числятся российские бренди, коньяк и виски.

Сильнее всего спрос на российский алкоголь вырос в Узбекистане (в 2,7 раза), Вьетнаме (втрое), Китае (на 66%), Азербайджане и Венгрии (по 62%), Латвии (51%), Грузии (32%) и Германии (25%). Всего российские компании экспортировали крепкий алкоголь в 75 стран.

По данным исследовательского агентства Euromonitor International, в 2020 году глобальный рынок крепких напитков сократился на 8,7%, в прошлом году мировые производители крепкого алкоголя увеличили продажи на 3%. Аналитики считают, что показатели отрасли превысят показатели до пандемии лишь в 2023 году.

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