В продаже у российских ритейлеров появились отечественные ОС

Российские ритейлеры начали в розницу продавать российские операционные системы. Их разработчик рассчитывает занять ведущую позицию на рынке после сокращения бизнеса в стране главного поставщика ОС для компьютеров – американской Microsoft.
Продажи разработанных в России операционных систем запустила «М.Видео-Эльдорадо». Программное обеспечение производит компания «Р7».
Россияне могут купить рабочую станцию «Ред ОС» за 3500 рублей, сервер «Ред ОС» за 9500 рублей, индивидуальный, семейный и бизнес-пакеты офисного ПО «Р7 Офис» за 3500, 5500 и 7500 рублей соответственно.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили о невостребованности в перспективе ПО отечественной разработки, поскольку оно создано на базе Linux, с которым работают не все устройства.
В то же время разработчик системы – «Р7» – рассчитывает к середине следующего года занять значительную долю на рынке ПО. Этому способствует сокращение присутствия главного поставщика ОС – американской компании Microsoft.
Фото на обложке: penguins
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