Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В продаже у российских ритейлеров появились отечественные ОС

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские ритейлеры начали в розницу продавать российские операционные системы. Их разработчик рассчитывает занять ведущую позицию на рынке после сокращения бизнеса в стране главного поставщика ОС для компьютеров – американской Microsoft.

В продаже у российских ритейлеров появились отечественные ОС

Продажи разработанных в России операционных систем запустила «М.Видео-Эльдорадо». Программное обеспечение производит компания «Р7».

Россияне могут купить рабочую станцию «Ред ОС» за 3500 рублей, сервер «Ред ОС» за 9500 рублей, индивидуальный, семейный и бизнес-пакеты офисного ПО «Р7 Офис» за 3500, 5500 и 7500 рублей соответственно.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили о невостребованности в перспективе ПО отечественной разработки, поскольку оно создано на базе Linux, с которым работают не все устройства.

В то же время разработчик системы – «Р7» – рассчитывает к середине следующего года занять значительную долю на рынке ПО. Этому способствует сокращение присутствия главного поставщика ОС – американской компании Microsoft.     

Фото на обложке: penguins

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
  2. 2 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
  3. 3 Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры
  4. 4 Ты студент и хочешь устроиться в «Яндекс», Mail.ru Group, Microsoft или Rambler Group. Как это сделать?
  5. 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ