Разработчик промышленных роботов запланировал привлечь до 100 млн рублей на pre-IPO

Компания «Уникальные роботы» планирует привлечь до 100 млн рублей при оценке в 500 млн рублей на pre-IPO, которое состоится зимой. Об этом Forbes сообщил Михаил Крапивной, основатель и гендиректор разработчика промышленных роботов-манипуляторов.

Сделка пройдет в формате cash-in. Основное IPO планируется провести в 2028 году. Для этого «Уникальные роботы» станут акционерным обществом и выделят до 20% своей будущей чистой прибыли и капитализации для дохода частных акционеров.

В компании ожидают, что к моменту выхода на биржу ее выручка составит от 770 млн рублей до 1 млрд рублей. Кроме того, перед первичным размещением «Уникальные роботы» собираются провести две крупные венчурные сделки с институциональными инвесторами.

Привлеченные деньги будут направлены на масштабирование существующих проектов и запуск новых. Первые внедрения ожидаются в 2025 году в ООО «Исток-пром» — одном из крупнейших предприятий по пошиву корпоративной одежды и средств индивидуальной защиты.

Помимо этого, «Уникальные роботы» планируют выйти в сегмент роботизации сборочных линий и предложить свои решения для металлообработки, производства трубной продукции, автомобилестроения и электроники.

«Уникальные роботы» основаны в 2022 году выпускниками Московской школы управления «Сколково» Михаилом Крапивным, Артемом Рошкованом и Даниэлем Шадаевым. Компания производит промышленные роботы-манипуляторы в целях импортозамещения.

По данным Rusprofile, в 2023 году ООО «Уникальные роботы» зафиксировало чистый убыток в размере 6,2 млн рублей. В декабре 2022-го компания привлекла 180 млн рублей от группы частных инвесторов.