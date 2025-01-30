Разработчик промышленных роботов запланировал привлечь до 100 млн рублей на pre-IPO
Компания «Уникальные роботы» планирует привлечь до 100 млн рублей при оценке в 500 млн рублей на pre-IPO, которое состоится зимой. Об этом Forbes сообщил Михаил Крапивной, основатель и гендиректор разработчика промышленных роботов-манипуляторов.
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Сделка пройдет в формате cash-in. Основное IPO планируется провести в 2028 году. Для этого «Уникальные роботы» станут акционерным обществом и выделят до 20% своей будущей чистой прибыли и капитализации для дохода частных акционеров.
В компании ожидают, что к моменту выхода на биржу ее выручка составит от 770 млн рублей до 1 млрд рублей. Кроме того, перед первичным размещением «Уникальные роботы» собираются провести две крупные венчурные сделки с институциональными инвесторами.
Привлеченные деньги будут направлены на масштабирование существующих проектов и запуск новых. Первые внедрения ожидаются в 2025 году в ООО «Исток-пром» — одном из крупнейших предприятий по пошиву корпоративной одежды и средств индивидуальной защиты.
Помимо этого, «Уникальные роботы» планируют выйти в сегмент роботизации сборочных линий и предложить свои решения для металлообработки, производства трубной продукции, автомобилестроения и электроники.
«Уникальные роботы» основаны в 2022 году выпускниками Московской школы управления «Сколково» Михаилом Крапивным, Артемом Рошкованом и Даниэлем Шадаевым. Компания производит промышленные роботы-манипуляторы в целях импортозамещения.
По данным Rusprofile, в 2023 году ООО «Уникальные роботы» зафиксировало чистый убыток в размере 6,2 млн рублей. В декабре 2022-го компания привлекла 180 млн рублей от группы частных инвесторов.
Фото на обложке: IM Imagery /
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