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Россию поставили на девятое место в мире по VPN-цензуре

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия заняла девятое место среди мировых стран по VPN-цензуре. Согласно исследованию аналитиков Top10VPN, в 32% случаев попытки использования VPN-сервиса в России он был заблокирован. На первом и втором местах в мире по цензуре VPN – Китай и Иран.

Россию поставили на девятое место в мире по VPN-цензуре

Аналитики Top10VPN в своем последнем отчете поставили Россию на девятое место в мире по VPN-цензуре.

В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что в 32% случаев попытки использования VPN-сервиса в России он оказывался заблокированным. Самыми менее доступными сервисами сервисами стали Tor Project и Psiphon.

По данным Top10VPN, странами с самой жесткой VPN-цензурой являются Китай и Иран. При тестировании работы VPN-сервисов в этих странах они оказывались недоступными в 73% и 69% случаев.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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