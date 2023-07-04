Россия заняла девятое место среди мировых стран по VPN-цензуре. Согласно исследованию аналитиков Top10VPN, в 32% случаев попытки использования VPN-сервиса в России он был заблокирован. На первом и втором местах в мире по цензуре VPN – Китай и Иран.

Россию поставили на девятое место в мире по VPN-цензуре