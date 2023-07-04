Россию поставили на девятое место в мире по VPN-цензуре

Россия заняла девятое место среди мировых стран по VPN-цензуре. Согласно исследованию аналитиков Top10VPN, в 32% случаев попытки использования VPN-сервиса в России он был заблокирован. На первом и втором местах в мире по цензуре VPN – Китай и Иран.
Аналитики Top10VPN в своем последнем отчете поставили Россию на девятое место в мире по VPN-цензуре.
В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что в 32% случаев попытки использования VPN-сервиса в России он оказывался заблокированным. Самыми менее доступными сервисами сервисами стали Tor Project и Psiphon.
По данным Top10VPN, странами с самой жесткой VPN-цензурой являются Китай и Иран. При тестировании работы VPN-сервисов в этих странах они оказывались недоступными в 73% и 69% случаев.
Фото на обложке: hodim /
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