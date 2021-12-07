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Россияне сделали ставку на падение рубля к Новому году — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне высказали свои предположения относительно курса валют на ближайшее время. Большинство жителей России уверены, что российский рубль значительно подешевеет к самым популярным мировым валютам к началу нового года.

Россияне сделали ставку на падение рубля к Новому году — исследование

Опрос россиян относительно их предположений и курсе российского рубля провел сервис SuperJob. Исследование проводилось в последнюю неделю ноября, в нем приняли участие 1,6 тысяч респондентов.

Россияне сделали ставку на то, что к 10 января 2022 года один доллар США будет стоить 81,6 рубля, евро – 92,3 рубля.

«Впрочем относительно курса евро народный прогноз в этом году ошибался на 2-3 рубля, а относительно курса доллара и того больше», – отметили авторы исследования. 

За котировками доллара США следят 24% россиян, евро – 17%. При этом жители России младше 34 лет интересуются курсами валют активнее представителей старшего поколения. Также опрос показал, что мужчины озабочены курсами валют и новостями с валютной биржи сильнее, чем женщины.

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Фото на обложке: Nadezhda Mikhalitskaia / Shutterstock

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