Россияне сделали ставку на падение рубля к Новому году — исследование

Россияне высказали свои предположения относительно курса валют на ближайшее время. Большинство жителей России уверены, что российский рубль значительно подешевеет к самым популярным мировым валютам к началу нового года.
Опрос россиян относительно их предположений и курсе российского рубля провел сервис SuperJob. Исследование проводилось в последнюю неделю ноября, в нем приняли участие 1,6 тысяч респондентов.
Россияне сделали ставку на то, что к 10 января 2022 года один доллар США будет стоить 81,6 рубля, евро – 92,3 рубля.
«Впрочем относительно курса евро народный прогноз в этом году ошибался на 2-3 рубля, а относительно курса доллара и того больше», – отметили авторы исследования.
За котировками доллара США следят 24% россиян, евро – 17%. При этом жители России младше 34 лет интересуются курсами валют активнее представителей старшего поколения. Также опрос показал, что мужчины озабочены курсами валют и новостями с валютной биржи сильнее, чем женщины.
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Фото на обложке: Nadezhda Mikhalitskaia /
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