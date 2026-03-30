Rutube запускает новый формат диагональных видео с наклоном 45 градусов: их будет удобнее смотреть лёжа

Rutube запускает новый формат видео — диагональный контент с наклоном 45 градусов, рассчитанный на просмотр лёжа. В пресс-службе сервиса пояснили, что такой формат учитывает привычки аудитории, которая часто смотрит видео в горизонтальном положении. В Rutube рассчитывают, что нововведение увеличит время потребления контента.

Rutube переводит привычку смотреть лёжа в отдельный формат

В пресс-службе Rutube рассказали, что внедрение нового формата — это ответ на анализ привычек пользователей, которые зачастую потребляют контент в положении лежа, в том числе на SmartTV. Пользователи нередко переворачивают смартфоны и ноутбуки, когда смотрят видео на боку.

В Rutube пояснили, что учётом этих особенностей диагональный ролик выглядит более удобным для просмотра и может увеличивать время, проведённое за контентом.

На этом фоне в ближайшее время на Rutube появится отдельный раздел диагонального видео. В пресс-службе сервиса пояснили ТАСС, что речь идёт о плеере с 45-градусным наклоном.

Диагональное видео даст авторам больше возможностей для съёмки

Диагональный контент должен сделать сервис более эргономичным и комфортным для пользователей, отмечают в пресс-службе Rutube. Новый формат также расширяет возможности для авторов: по данным платформы, он даёт больше вариантов работы с кадром и позволяет разнообразить репертуар.

В Rutube рассчитывают, что диагональный формат улучшит пользовательский опыт. В компании добавили, что интерфейс сервиса разрабатывается с учётом разных сценариев использования — как в веб-версии, так и на SmartTV.

Авторы могут видеть статистику удержания аудитории

Ранее Rutube открыл авторам доступ к расширенной статистике удержания аудитории. Инструмент уже доступен в веб-версии платформы в разделе «Студия».

На графике можно увидеть среднюю продолжительность просмотра, моменты, которые пользователи пересматривают чаще всего, и точки, на которых аудитория закрывает видео.

На первом этапе статистика доступна для роликов длиной от трёх минут, загруженных после 1 июля 2025 года и набравших более 100 просмотров в веб-версии. Для Shorts функция работает при условии, что видео было загружено начиная с 1 ноября 2025 года. Данные обновляются автоматически раз в сутки и показывают статистику за всё время.

К концу 2026 года — 35 млн ежедневных пользователей

По словам главы «Газпром-Медиа» Александра Жарова, к концу 2026 года ежедневная аудитория Rutube может превысить 35 млн пользователей. Сейчас этот показатель составляет 26 млн, а месячная аудитория сервиса приближается к 85 млн человек.

Платформа постепенно трансформируется в единую цифровую среду, в которую интегрированы разные сервисы. Платформа коротких видео Yappy уже преобразована в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр Premier, сохраняя статус самостоятельного бренда, постепенно встраивается в экосистему Rutube.