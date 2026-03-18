Рынок дочерних ИТ-структур в России увеличился на 21% — до 1,96 трлн ₽: драйвером роста стало импортозамещение

По итогам 2025 года объём рынка внутренних и дочерних IT-структур российских корпораций составил 1,96 трлн рублей, показав рост на 21% по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Коммерсант». Динамику обеспечили процессы импортозамещения, уход зарубежных поставщиков и перенос бюджетов в контур самих ИТ-холдингов. За четыре года совокупная выручка этих подразделений увеличилась примерно в три раза.

Большую часть сегмента занимает финансовая и страховая отрасли

Крупнейшую долю в сегменте занимают компании из отраслей финансов и страхования. На них приходится примерно 754 млрд рублей. Далее распределение выглядит следующим образом:

нефтегаз — 397 млрд рублей,

ритейл — 307 млрд рублей,

телеком — 172 млрд рублей,

транспорт и логистика — 170 млрд рублей,

прочие направления — около 165 млрд рублей.

Крупные ИТ-компании разрабатывают корпоративные платформы для собственных задач.

Почти треть дочерних компаний ориентированы на внутренние задачи корпорации

Структура рынка меняется. По оценке аналитиков, с которыми пообщался «Коммерсант», около 17% дочерних ИТ-компаний уже выходят за рамки внутреннего обслуживания: они развивают собственные бренды и зарабатывают существенную часть дохода на внешних клиентах.

Ещё 32% компаний всё ещё сконцентрированы на внутренних задачах, но начинают заключать контракты с внешними игроками. Таким образом, часть подобных организаций постепенно выходит за рамки внутренних сервисных функций.

У дочерних компаний часто отсутствуют ресурсы для выхода на рынок

Несмотря на рост, существуют системные барьеры для масштабного выхода подобных компаний на рынок. По словам экспертов «Коммерсанта», у организаций часто отсутствуют ресурсы и компетенции для полноценной коммерческой деятельности.

Речь идёт о нехватке:

развитых функций продаж и маркетинга,

бюджетов на привлечение клиентов,

опыта конкуренции с интеграторами и вендорами.

Эксперты «Коммерсанта» отмечают конфликт приоритетов: внутренний бизнес остаётся основным заказчиком, что усложняет баланс между внутренними соглашениями и контрактами с внешними партнёрами.

Узкая специализация делает дочерние компании востребованными на рынке

Несмотря на нехватку ресурсов, подобные компании и их ИТ-решения нужны рынку, поскольку решают узкоспециализированные задачи, считают эксперты. Однако массового превращения дочерних компаний в независимых игроков не происходит.

Эксперты также считают, что одной из моделей развития может стать консолидация разработок в рамках специализированных институтов с инвестиционной и технологической экспертизой. При этом функции коммерциализации и продаж предлагается оставлять за рыночными игроками, уже имеющими опыт вывода IT-продуктов на рынок.