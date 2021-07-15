РЖД запустили программу акселератора для логистических компаний

«Российские железные дороги» (РЖД) и платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS запустили акселератор для стартапов в области логистики. Об этом RB сообщает пресс-служба платформы.

Как отмечают в GenerationS, акселератор поможет стартапам получить ускоренный доступ к функциональным заказчикам, отраслевую экспертизу, а также возможность провести испытания и стать поставщиком компании.

Помимо стартапов участие в отборе могут принять малые и средние предприятия. Но компании должны работать в транспортной, складской, информационной или сервисной логистике.

Каждое направление акселератора включает решения, направленные на несколько задач. Это снижение затрат, повышение эффективности и автоматизация процессов транспортно-логистического блока.

Среди направлений в программе есть, например, «Инструменты для моделирования и оптимизации цепей поставок», «Цифровизация процессов приема грузов...» и «Цифровые двойники в логистике и цепочке поставок».

В 2021 году партнерами акселератора стали такие компании, как ООО «Газпромтранс», ПАО «Почта России», ООО «Первая экспедиционная компания», Группа компаний «Новотранс», DPD в России, а также ПАО «Северсталь» и ПАО «Кировский завод».

Заявки от стартапов и компаний принимаются до 1 сентября.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!