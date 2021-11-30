Большинство россиян хотят увеличения заработной платы минимум на 20% — исследование

Большинство россиян хотят увеличения заработной платы минимум на 20%, выяснили в ходе исследования аналитики «АльфаСтрахования». При этом многие участники опроса даже не помнят, когда им в последний раз повышали зарплату.

В исследовании «АльфаСтрахования» участвовали 1,3 тыс. респондентов из всех регионов страны.

Большинство участников опроса (57%) хотят, чтобы их зарплата была проиндексирована минимум на 20% – такое повышение их бы удовлетворило. Считают свой труд сильно недооцененным и хотели бы получать в два раза больше лишь 9% россиян, рассказали авторы исследования.

На заработных платах и бизнесе вцелом сказались ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19: зарплата 79% россиян не повышалась, у 2% – снизилась. При этом 51% опрошенных считают, что зарплату следует повышать хотя бы раз в год, треть респондентов выступают за повышение дважды в год.

Более половины участников исследования признались, что не помнят, когда им в последний раз повышали заработную плату. О том, что их зарплату ежегодно повышают, сказали только 16% россиян. По мнению участников опроса, повышение уровня дохода возможно только при регулярной индексации оклада.

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