Большинство россиян хотят увеличения заработной платы минимум на 20% — исследование

Большинство россиян хотят увеличения заработной платы минимум на 20%, выяснили в ходе исследования аналитики «АльфаСтрахования». При этом многие участники опроса даже не помнят, когда им в последний раз повышали зарплату.
В исследовании «АльфаСтрахования» участвовали 1,3 тыс. респондентов из всех регионов страны.
Большинство участников опроса (57%) хотят, чтобы их зарплата была проиндексирована минимум на 20% – такое повышение их бы удовлетворило. Считают свой труд сильно недооцененным и хотели бы получать в два раза больше лишь 9% россиян, рассказали авторы исследования.
На заработных платах и бизнесе вцелом сказались ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19: зарплата 79% россиян не повышалась, у 2% – снизилась. При этом 51% опрошенных считают, что зарплату следует повышать хотя бы раз в год, треть респондентов выступают за повышение дважды в год.
Более половины участников исследования признались, что не помнят, когда им в последний раз повышали заработную плату. О том, что их зарплату ежегодно повышают, сказали только 16% россиян. По мнению участников опроса, повышение уровня дохода возможно только при регулярной индексации оклада.
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Фото на обложке: YuryKara /
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