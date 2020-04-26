Сервис доставки «Самокат» расширил зону покрытия за счет партнерства с каршерингом

Сервис доставки «Самокат» объявил о партнерстве с каршеринговыми сервисами YouDrive и «Делимобиль». Это позволило компании расширить зону покрытия на 28 новых районов Москвы и Подмосковья. Об этом Rusbase рассказал представитель «Самоката».

Доставлять заказы в новые районы будут курьеры с водительскими правами, которые получили медкнижки и теперь подключены к внутренней системе заказов «Самоката».

Для клиентов условия останутся прежними: доставка на автомобилях каршеринга будет бесплатной, в течение 15-30 минут с минимальной суммой заказа от 100 рублей.

«Самокат» — сервис экспресс-доставки товаров повседневного спроса в Москве и Санкт-Петербурге. Работает с 2018 года. Также «Самокат» выпускает собственную продуктовую линейку (молочная продукция и бакалея). На начало 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге работает более 140 складов компании.

В начале апреля совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды подписало обязывающую документацию по покупке 75,6% «Самоката». Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС.

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