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В работе приложения «Самокат» произошел сбой

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Приложение сервиса онлайн-доставки продуктов питания «Самокат» примерно с 11:00 мск 28 марта недоступно для пользователей, следует из данных DownRadar. По состоянию на 13:30 мск оно все еще не работает, убедился RB.RU. 

В работе приложения «Самокат» произошел сбой

При попытке открыть приложение появляется экран с надписью «Сейчас кое-что починим и все вернем».

Чаще всего на сбои жалуются жители Москвы (214) и Санкт-Петербурга (23). 58% жалоб касаются работы приложения, 4% — работы сайта. 

В пресс-службе компании RB.RU сообщили, что специалисты сервиса работают над устранением неполадок и пообещали, что «скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме».

Фото на обложке: DiPres / Shutterstock

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