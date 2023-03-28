В работе приложения «Самокат» произошел сбой

Приложение сервиса онлайн-доставки продуктов питания «Самокат» примерно с 11:00 мск 28 марта недоступно для пользователей, следует из данных DownRadar . По состоянию на 13:30 мск оно все еще не работает, убедился RB.RU.

При попытке открыть приложение появляется экран с надписью «Сейчас кое-что починим и все вернем».

Чаще всего на сбои жалуются жители Москвы (214) и Санкт-Петербурга (23). 58% жалоб касаются работы приложения, 4% — работы сайта.

В пресс-службе компании RB.RU сообщили, что специалисты сервиса работают над устранением неполадок и пообещали, что «скоро "Самокат" будет доступен в штатном режиме».

Фото на обложке: DiPres / Shutterstock