Владимир Верхошинский назвал ключевой для сотрудников навык

Во время выступления на Альфа-Конфе 2025 Владимир Верхошинский назвал качество, которое считает решающим при найме сотрудников в свою команду. Глава Альфа-Банка отметил, что ищет людей «самонаводящихся» — способных действовать самостоятельно и без постоянного надзора.

Главное качество для работы в высокой динамике

Во время Альфа-Конфы 2025 Владимир Верхошинский рассказал про ключевой момент, на который обращает внимание при найме.

«В свою команду я ищу людей “самонаводящихся”, которые сами себя замотивируют, команду наберут, команду замотивируют, планы поставят, выполнят их, перевыполнят», — подчеркнул глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

При этом он добавил: в идеале такие сотрудники ещё и не стали бы просить бонус за хорошую работу — но сразу уточнил, что это шутка.

По словам Верхошинского, именно умение брать ответственность и поддерживать собственный темп работы формирует круг людей, которые могут эффективно развиваться вместе с бизнесом. Это качество он назвал ключевым для сотрудников, стремящихся расти внутри компаний.

«Слово дал — держи»

Во время дискуссии Владимир Верхошинский также подробно объяснил принципы, на которых строит собственный стиль управления. Один из ключевых — обязательность и предсказуемость в действиях. По его словам, в бизнесе нет ничего важнее умения выполнять обещанное и доводить решения до конца.

«Слово дал — держи», — подчеркнул глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он также отметил, что предпринимательство невозможно без безупречной репутации: на первых этапах человек создаёт её своими поступками, а затем именно репутация «работает» на него, открывая возможности. При этом восстановить доверие после ошибки, по словам Верхошинского, значительно сложнее, чем заработать его впервые.

Упорство — обязательная часть предпринимательского пути

Особое внимание во время разговора о компетенциях, которые нужны в современнем бизнесе, глава Альфа-Банка уделил упорству. По его словам, во многом именно решимость реализовать задуманное — отличительная черта тех, у кого в конечном итоге срабатывают бизнес-идеи.

«У всех есть идеи, но не у каждого есть упорство, чтобы сделать шаг», — отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он добавил, что любая идея требует не только креативности, но и «таланта администратора» — способности организовать процесс и довести проект до результата. Для трезвой оценки собственных замыслов, по его словам, помогает круг опытных людей и их мнение со стороны.

Контекст

Выступление Владимира Верхошинского на Альфа-Конфе 2025 было посвящено тому, как меняются требования к людям и лидерству в бизнесе — особенно на фоне роста ИИ и ускорения процессов в компаниях. Эксклюзивную онлайн-трансляцию ведёт Russian Business.

Отдельный блок Верхошинский посвятил технологическим изменениям. По его словам, запретами эволюцию не остановить: бизнесу важно не бороться с ИИ, а учиться использовать его возможности.