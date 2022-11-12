Число самозанятых россиян увеличилось на 2 млн до 6 млн

С января по октябрь 2022 года число самозанятых в России возросло на 2 млн и достигло 6 млн человек. Некоторые эксперты связывают это с переходом ИП на более выгодный налоговый режим.

HR-директор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Попова считает, что «взрывной рост» количества самозанятых связан также с «обелением рынка труда», пишет ТАСС.

При этом эксперт уверена, что компании не будут массово переводить сотрудников на режим самозанятости в попытке оптимизировать расходы на ФОТ.

«Не так просто разом уволить сотрудников и оформить их самозанятыми. Подобные манипуляции приведут к усложнению документооборота и, соответственно, увеличению трудовых затрат на оформление бумаг», – объясняет Попова.

Представительница FinExpertiza также подчеркнула, что режим самозанятости «позволяет людям даже в кризисный период заниматься предпринимательской деятельностью и минимизировать налоговую нагрузку».

Именно поэтому, считает она, рост числа самозанятых можно увязать со стремлением микробизнесов и ИП перейти на более выгодный для них налоговый режим.

При этом эксперт никак не упоминает вынужденный переход на самозанятость и пересмотр трудовых отношений с работодателями тех сотрудников, которые покинули страну с февраля по октябрь 2022 года.

Отдельно Попова отмечает, что можно и дальше ожидать роста числа самозанятых, поскольку этот режим очень популярен у персонала: «Многие подрабатывают самозанятыми в дополнение к своей основной работе».

По данным ФНС, в конце января 2022 года самозанятых было 4 млн, в конце ноября 2021 года —3,5 млн, в январе 2021 года —всего 1,6 млн, то есть увеличивается не только само количество самозанятых, но и темпы прироста.

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