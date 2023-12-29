Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Samsung выпустит умный холодильник с функциями искусственного интеллекта

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Samsung выпустит умный холодильник с функциями искусственного интеллекта. Он будет предлагать рецепты на основе имеющихся внутри продуктов, но не сможет распознать их срок годности.

Samsung выпустит умный холодильник с функциями искусственного интеллекта

Южнокорейская компания Samsung анонсировала выпуск умного холодильника с функциями искусственного интеллекта. Об этом пишет The Verge.

Новый бытовой гаджет Samsung сможет предлагать рецепты на основе имеющихся внутри холодильника продуктов. Идентифицировать их будет установленная внутри камера. Холодильник не может распознавать срок годности продуктов – данные придется вносить вручную.

Рецепты от холодильника можно настроить так, чтобы он предлагал только веганские, безглютеновые или безлактозные блюда.

Отдельной функцией предусмотрен вывод на сенсорный экран холодильника видео с YouTube или TikTok, а также данных со смартфонов семейства Galaxy.

Фото на обложке: The Verge

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Идентичность бренда: зачем нужна и как формируется
  2. 2 Однорукие роботы и прозрачные телевизоры: чем запомнится CES 2021
  3. 3 «Роскачество» назвало лучшие смартфоны в 2018 году
  4. 4 Названы самые популярные смартфоны по программе trade-in
  5. 5 Названы 6 самых популярных смартфонов в мире
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2023

RS-Innovation Lab

31 декабря 2023

Акселератор ВТБ

31 декабря 2023

VK Cloud

Все ВОЗМОЖНОСТИ