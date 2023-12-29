Samsung выпустит умный холодильник с функциями искусственного интеллекта. Он будет предлагать рецепты на основе имеющихся внутри продуктов, но не сможет распознать их срок годности.

Южнокорейская компания Samsung анонсировала выпуск умного холодильника с функциями искусственного интеллекта. Об этом пишет The Verge.

Новый бытовой гаджет Samsung сможет предлагать рецепты на основе имеющихся внутри холодильника продуктов. Идентифицировать их будет установленная внутри камера. Холодильник не может распознавать срок годности продуктов – данные придется вносить вручную.

Рецепты от холодильника можно настроить так, чтобы он предлагал только веганские, безглютеновые или безлактозные блюда.

Отдельной функцией предусмотрен вывод на сенсорный экран холодильника видео с YouTube или TikTok, а также данных со смартфонов семейства Galaxy.

Фото на обложке: The Verge