Samsung представил флагманский Galaxy S22 Ultra по цене от 155 тысяч рублей

Южно-корейская компания Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S22 из переработанных рыболовных сетей стоимостью от 80 тысяч рублей. За флагманский Galaxy S22 Ultra продавцы попросят не менее 155 тысяч рублей.

Презентация прошла 9 февраля и доступна к просмотру на Youtube-канале.

Новые гаджеты сделаны с использованием пластика из выброшенных рыболовных сетей. «Сбор и переработка такого пластика важны для поддержания чистоты океанов, а также сохранения планеты и нашего коллективного будущего», — сообщал Samsung.

В линейку вошли три новых смартфона — Galaxy S22, Galaxy S22+ и флагманский Galaxy S22 Ultra на процессорах Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, устанавливаемых в зависимости от регионов продаж. Устройства доступны с оболочкой One UI 4.1 на базе Android 12.

Galaxy S22 и Galaxy S22+ поступят в продажу 11 марта по цене от 80 тысяч рублей. Покупателям предложат устройства в цветах черный фантом, белый фантом, зеленый и розовый. Флагманская модель Galaxy S22 Ultra будет стоить в России от 155 тысяч рублей. Предзаказ возможен с 9 февраля.

Что собой представляют новые смартфоны Galaxy S22?

Компактная младшая модель Galaxy S22 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти имеет диагональ 6,1 дюйма, дисплей Dynamic AMOLED 2X. Ее характеристики по сравнению с прошлогодней моделью уменьшились.

Основная камера смартфона представлена тремя модулями на 50, 12 и 10 мегапикселей. В прошлогодней модели камера была мощней — 64, 12 и 12 мегапикселей. Качество ночной съемки при этом выросло на 23% за счет сенсора и технологии Adaptive Pixel.



Емкость аккумулятора незначительно понизилась, до 3700 мАч, за счет нового процессора.

У модели Galaxy S22+ экран 6,6 дюйма с Full HD и повышенной яркостью в 1700 нит, частота обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Устройство также оснащено стандартом Wi-Fi 6E для снижения помех при играх и в интернете.

Galaxy S22 Ultra отличается наличием пера S Pen как в серии смартфонов Note. Основная камера имеет разрешение в 108 мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки.

По данным исследовательской компании Canalys, в России в 2021 году доля Samsung в общем объеме поставок смартфонов составила 27%, тогда как у Xiaomi 31%. Об этом сообщал «Коммерсантъ». При этом по числу проданных устройств Samsung сохраняет лидерство с долей 32,1% (у Xiaomi с суббрендом Poco было 29,1%), следует из данных МТС.

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Фото: Samsung