Samsung и SK Hynix заявили о скором прекращении выпуска плат памяти DDR3

Несколько крупных мировых поставщиков плат оперативной памяти для электронных устройств DRAM, среди которых Samsung и SK Hynix, объявили, что вскоре прекратят производство DDR3 из-за повышения спроса на DDR4 и DDR5.
Samsung уже уведомил своих клиентов о том, что компания будет продолжать принимать заказы на оперативную память DDR3 до конца 2022 года и выполнять эти заказы до конца 2023 года, но производство DDR3 1GB, 2GB и 4GB будет прекращено.
SK Hynix не говорит о конкретных сроках завершения производства, подчеркивает портал Gizmochina.
Прекращение производства плат, которым в 2022 году исполняется 15 лет, может привести к повышению цен на недорогие электронные устройства, в которых теперь будет использоваться более дорогой вариант DDR4.
С другой стороны, потребители с каждым годом хотят, чтобы их компьютеры и гаджеты работали все быстрее. Следовательно, в интересах самих же компаний связать позитивный пользовательский опыт с более скоростными DDR4 и DDR5.
Хотя большинство современных электронных устройств уже перешли на эти платы, на рынке все еще много недорогих устройств (например, маршрутизаторов), работающих именно на DDR3.
Кроме того, некоторые старые модели ноутбуков также не смогут работать без этой платы: она будет нужна для ремонта и замены.
Фото на обложке: remicki /
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