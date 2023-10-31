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Сбербанк повысил максимальные ставки по рублевым вкладам до 14%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сбербанк повысил размер максимальной ставки по рублевым вкладам до 14% на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Выгоднее всего открывать депозит на шесть месяцевОб этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Сбербанк повысил максимальные ставки по рублевым вкладам до 14%

Дополнительный один процентный пункт смогут получить подписчики «СберПрайм+» вне зависимости от срока вклада, добавили в банке.

В конце октября 2023 года совет директоров Центробанк решил повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) — c 13 до 15% годовых. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления, которое «складывается выше ожиданий ЦБ.

Банк России также обновил прогноз, согласно которому по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%. 

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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