Сбербанк повысил максимальные ставки по рублевым вкладам до 14%

Сбербанк повысил размер максимальной ставки по рублевым вкладам до 14% на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Выгоднее всего открывать депозит на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Дополнительный один процентный пункт смогут получить подписчики «СберПрайм+» вне зависимости от срока вклада, добавили в банке.

В конце октября 2023 года совет директоров Центробанк решил повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) — c 13 до 15% годовых. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления, которое «складывается выше ожиданий ЦБ.

Банк России также обновил прогноз, согласно которому по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%.

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