«Сбер» создаст собственный аромат

Сбербанк создаст свой фирменный парфюм под названием «СберПрайм Плюс». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление директора департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера» Владислава Крейнина.

По его словам, кредитная организация планомерно развивает свою экосистему и предоставляет клиентам новые возможности в разных сферах жизни.

«Мы хотим создать условия, в которых наши клиенты будут проводить с нами время с удовольствием. Первым проектом станет создание аромата экосистемы, который мы назвали «СберПрайм Плюс», — рассказал Крейнин.

Проект развивается в рамках отдельного направления экосистемы банка «АромаМаркетинг».

30 марта компания открыла вакансию «Парфюмера-эвалюатора». Она размещена на сайте по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Отмечается, что специалист должен будет разработать и запустить в производство «аромат ключевого продукта "Сбера"». Среди основных требований к кандидату — профильное образование (в идеале ISIPCA), знание протоколов IFRA и соответствующий опыт работы.

Исходя из замечания Крейнина, можно сделать вывод, что созданный парфюм будет относится к единой подписке на сервисы экосистемы компании «СберПрайм».

В будущем «Сбер» планирует развивать линейку «СберАромат» и выпускать парфюмы для отдельных сервисов своей экосистемы. В соответствии с описанием вакансии, это могут быть парфюмерные композиции, посвященные банковскому делу, кино, музыке, еде, умным гаджетам.

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Фото: Romantik89 / Shutterstock